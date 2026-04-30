¡Peso despide abril con pérdidas! Precio del dólar hoy 30 de abril de 2026

El peso mexicano registró una depreciación este jueves, presionado por un entorno económico desafiante tanto a nivel local como internacional. Los recientes informes sobre el Producto Interno Bruto (PIB) de México y Estados Unidos han generado incertidumbre en los mercados, impactando directamente el tipo de cambio.

A pesar de este revés, la moneda nacional mantiene un balance general positivo en el mes, pero los inversores se mantienen cautelosos ante las nuevas cifras trimestrales.

¿A cuánto cotiza el dólar hoy?

Durante la jornada, el tipo de cambio se ubicó en 17.55 pesos por dólar. Esta cifra representa una pérdida del 0.15% para la moneda mexicana frente al precio de referencia del miércoles.

Sin embargo, el panorama a mediano plazo no es del todo oscuro. A pesar de la caída de hoy, el peso mexicano acumula un retorno positivo del 2.1% a lo largo de todo el mes de abril, demostrando cierta resiliencia ante la volatilidad global.

Ilustración sobre el tipo de cambio hoy 30 de abril de 2026. Gemini

¿Por qué se depreció la moneda mexicana?

La caída del peso responde principalmente a dos factores económicos clave revelados en el primer trimestre del año:

1. Contracción económica en México

El factor local que más pesó sobre la divisa fue el reporte del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, el cual se contrajo entre enero y marzo de forma más pronunciada de lo que los analistas esperaban.

Esta caída marca la primera lectura negativa de la economía mexicana desde finales de 2024 .

. El retroceso fue impulsado por un deterioro generalizado en todos los componentes del indicador económico.

2. Crecimiento por debajo de las expectativas en EU

En el ámbito internacional, el PIB estadunidense también jugó un papel crucial. Aunque la economía del país vecino logró repuntar en el primer trimestre —impulsada principalmente por un incremento del gasto público tras superar un cierre gubernamental—, el crecimiento real no alcanzó las expectativas que el mercado había proyectado.

Esta combinación de una economía local contraída y un motor estadunidense menos acelerado de lo previsto ha sido el catalizador perfecto para la ligera depreciación que el peso experimentó hoy.

Precio del dólar en bancos de México

Si necesitas realizar operaciones de compra o venta, así cotiza el dólar en México hoy 30 de abril de 2026* en las principales ventanillas bancarias este jueves:

BBVA México - 16.64 pesos a la compra y 17.78 pesos a la venta.

- 16.64 pesos a la compra y 17.78 pesos a la venta. Banamex - 16.94 pesos a la compra y 17.94 pesos a la venta.

- 16.94 pesos a la compra y 17.94 pesos a la venta. Banorte - 16.30 pesos a la compra y 17.85 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.85 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta. Scotiabank - 16.90 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 11:05 horas

Con información de Reuters

vjcm