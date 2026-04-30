Adiós, intermediarios: Nuevi procesará pagos con tarjeta con su propia tecnología

Tras obtener la licencia local correspondiente, Nuevi comenzará a procesar transacciones con tarjeta mediante su propia infraestructura tecnológica, con lo que elimina la dependencia de intermediarios financieros.

Con un mercado de pagos que superó los 676 mil millones de dólares en 2024 y un sector de e-commerce valuado en 97 mil millones de dólares, la capacidad de procesar pagos de manera doméstica se ha convertido en un imperativo para las empresas que buscan eficiencia operativa.

México es un mercado clave para el desarrollo de pagos digitales en la región, no sólo por su tamaño, sino por la complejidad y madurez de su ecosistema”, afirma Juan Jorge Soto, director general de Nuvei para Latinoamérica.

El directivo subraya que esta nueva etapa permite a la compañía tener un dominio total sobre el flujo transaccional.

Contar con adquirencia local nos permite procesar más cerca del mercado, con mayor control operativo y con una propuesta relevante tanto para empresas mexicanas como para negocios globales que operan en el país”.

Resiliencia

La decisión de Nuvei llega en un momento de presión creciente para la infraestructura de pagos nacional.

Con proyecciones de crecimiento del 24% hacia el año 2027, el sistema financiero mexicano enfrenta picos de consumo cada vez más pronunciados y un incremento constante en el tráfico transfronterizo.

En este escenario, la estabilidad del procesamiento es la diferencia entre una venta exitosa y un carrito abandonado, aseguran los especialistas.

Desde la perspectiva de negocio, la adquirencia local deja de ser un mero trámite técnico para transformarse en una herramienta de rentabilidad.

Al operar dentro del ecosistema doméstico, Nuvei proyecta una mejora sustancial en las tasas de autorización y una reducción drástica en los rechazos innecesarios, un dolor de cabeza constante para los comercios en línea.

Asimismo, la integración directa permite optimizar la detección de fraude en tiempo real y acceder a datos más granulares.

La apuesta de Nuvei no es de corto plazo. Con esta expansión, la firma fortalece su huella en América Latina bajo un modelo híbrido: ofrece la solidez de una infraestructura local en México conectada a una plataforma global que vincula a los negocios con clientes en más de 200 mercados a través de una sola integración técnica.