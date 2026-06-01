Anthropic formaliza solicitud de salida a bolsa; destaca histórica carrera en Wall Street

Anthropic, la firma de inteligencia artificial detrás del chatbot Claude, presentó de manera confidencial su solicitud para una oferta pública inicial (OPI). Este paso estratégico coloca a la compañía en la antesala de lo que los analistas financieros perfilan como un hito generacional en los mercados globales. La firma tecnológica estadunidense detalló en un comunicado de prensa que este movimiento institucional “nos da la opción de salir a bolsa” una vez que concluya formalmente la revisión obligatoria de la documentación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

A través del documento remitido a los reguladores, la dirección ejecutiva de la empresa con sede en San Francisco precisó que los detalles de la operación financiera no son definitivos. El debut formal en el mercado bursátil, de acuerdo con la información corporativa, “dependerá de las condiciones del mercado y otros factores”, abriendo la ventana de oportunidad para que la cotización formal de sus títulos ocurra durante el próximo otoño. Con esta solicitud, la firma se alinea con gigantes tecnológicos como OpenAI y SpaceX en una carrera por el capital global.

La decisión de la compañía intensifica la rivalidad directa con OpenAI en el ecosistema de la inteligencia artificial. La organización reportó que su crecimiento financiero reciente le permitió superar formalmente a su principal competidor, consolidando una ronda de financiamiento por 65 mil millones de dólares que “la valoró en 900 mil millones de dólares antes de la inclusión de este nuevo capital”, superando la última valoración registrada de OpenAI de 730 mil millones de dólares.

El modelo de negocio de Anthropic se ha diferenciado por su alta especialización técnica. La empresa atribuye su acelerado posicionamiento en Wall Street al desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para la escritura automática de código informático, reportando formalmente ante el mercado que su “tasa de ingresos anualizada superó los 47 mil millones de dólares en mayo”, impulsada principalmente por el despliegue comercial y corporativo de su modelo Claude Opus 4.5.

Anthropic formaliza solicitud de salida a bolsa; destaca histórica carrera en Wall Street REUTERS

El origen de la tecnológica se remonta a 2021, cuando fue fundada por el científico Dario Amodei junto a un grupo de investigadores provenientes de OpenAI.

Desde el nacimiento de la organización, Amodei ha fundamentado la visión de la firma bajo la premisa de la transformación tecnológica de largo alcance, describiendo de manera constante lo que él considera “la naturaleza transformadora de la llamada inteligencia artificial general (IAG)”, en referencia a una tecnología con capacidades equivalentes al cerebro humano.

A la par del desarrollo comercial, la firma ha mantenido una postura pública estricta en torno a la regulación de sus sistemas informáticos. Esta política de control de riesgos provocó fricciones con dependencias gubernamentales de Estados Unidos, destacando la decisión del Pentágono de restringir sus plataformas debido a que la compañía de inteligencia artificial “quería limitar el uso que los funcionarios militares y de inteligencia podían darle”.

La relación institucional con las agencias gubernamentales dio un giro reciente tras el desarrollo de Mythos, una herramienta avanzada orientada a la ciberseguridad. El director ejecutivo de la firma, Dario Amodei, ha mantenido encuentros directos en Washington debido a que “las agencias de inteligencia analizan el funcionamiento de Mythos” para la detección automatizada de vulnerabilidades y errores críticos en sistemas de software.

A diferencia de competidores que desarrollan plataformas multimedia, Anthropic mantiene su estrategia en el sector corporativo y de ingeniería de software. El despegue comercial definitivo ocurrió a finales del año pasado con Claude Opus 4.5, una plataforma que la empresa definió técnicamente como “un importante avance en las capacidades de los sistemas de IA”, atrayendo contratos con clientes empresariales de alta escala.

La consolidación bursátil de Anthropic ocurre en un entorno de alta competencia tecnológica donde otras corporaciones buscan asociarse para expandir su infraestructura de procesamiento de datos. Como parte de sus planes de escalabilidad, la tecnológica confirmó una alianza de infraestructura con SpaceX para garantizar el suministro de cómputo avanzado, detallando que alcanzó “un acuerdo para utilizar toda la capacidad de procesamiento del centro de datos Colossus 1” en Memphis, abriendo además el análisis para futuros proyectos espaciales.