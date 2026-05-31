TabTrade Edge iguala spreads medios más bajos de la industria en principales pares, según Datalyst

TabTrade (tabtrade.com), broker global de forex y CFDs con spreads medios cero en los principales pares de divisas, destacó hoy los datos de spreads de Datalyst que sitúan a la cuenta TabTrade Edge entre las más competitivas de la industria en los principales pares de divisas. Medida durante el mes completo y excluyendo el periodo diario de rollover, la cuenta Edge registró una media de 0,04 pips en los principales pares, igualando el spread medio más ajustado registrado por cualquier broker.

Datalyst toma muestras de spreads de más de 10.000 cuentas reales de trading. El periodo diario de rollover, una breve ventana cada noche en la que disminuye la liquidez y los spreads se amplían en todo el mercado, se excluye para que la cifra refleje las condiciones activas de trading. Sobre esta base, la cuenta Edge registró una media de 0,04 pips en los principales pares.

Durante las horas punta europeas, el spread se reduce hasta una media de 0,00 pips en varios de los principales pares. TabTrade informa de la media registrada en lugar de una tarifa basada en el mejor escenario posible.

La cuenta Edge ofrece spreads raw desde 0,0 pips con una comisión fija de 3,50 dólares por lado y sin recargo añadido al spread. Las órdenes se enrutan a través de Equinix LD5 en Londres, con ejecuciones que promedian menos de 30 milisegundos.

"Preferimos ser juzgados por la media y que sea alguien distinto a nosotros quien lo haga", afirmó Benjamin Boulter, fundador y CEO de TabTrade. "Una vez se elimina el rollover diario, la cuenta Edge se sitúa entre las mejores de la industria en los principales pares y, durante las horas punta, registra una media cero en varios de ellos".