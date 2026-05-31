El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía y el Instituto para el Fomento a la Calidad Total (IFCT), entregó el Premio Nacional de Calidad (PNC) 2026.

La empresa ganadora de esta edición, fue Seamore, compañía mexicana líder en turismo experiencial, hospitalidad y gastronomía.

Esta presea representa la máxima distinción nacional otorgada a las organizaciones públicas y privadas, que demuestran una competitividad de clase mundial, innovación constante y un modelo de gestión integral sobresaliente.

Seamore recibió este premio, gracias a la solidez de su modelo corporativo, su cultura de servicio al cliente y su consistencia estratégica de sus marcas. La compañía opera un ecosistema diversificado de unidades de negocio que abarca desde destinos de playa de renombre internacional hasta plataformas tecnológicas.

El comité del PNC determinó que la consistencia en los estándares de calidad, que la compañía ofrece, fue el factor decisivo para concederle el galardón.

“El historial de reconocimientos internacionales de Seamore respalda con solidez este galardón”, se lee en el comunicado de prensa del PNC.

Por ejemplo, su destino de playa Isla Pasión, ubicado en Cozumel, es reconocido como una de las mejores playas del mundo, y demuestra el cuidado que Seamore pone en todas sus instalaciones y experiencias que ofrece.

Otra marca que destaca, es la propuesta culinaria en Los Cabos, Metate Cabo, que ha ganado de forma consecutiva la prestigiosa distinción Bib Gourmand de la Guía Michelin durante los años 2024, 2025 y 2026, un logro de constancia en cocina de autor con excelente relación calidad-precio que ostentan muy pocos establecimientos en el país.

“Tres años seguidos en la Guía Michelin representan una constancia en la excelencia que pocos restaurantes en México pueden presumir.”

Seamore gana el Premio Nacional de Calidad 2026 por su innovador modelo turístico Seamore

¿Cuáles son las unidades de negocio que tiene Seamore?

Isla Pasión: La mejor playa del mundo. Destino de playa y entretenimiento

Metate Cabo: Bib Gourmand Michelin 2024–2026 · Gastronomía y hospitalidad

Ix Kool: Experiencias turísticas y naturaleza

Oeno: Experiencias enológicas y maridaje

iPetra: Tecnología y plataformas digitales

El equipo directivo de Seamore agradecieron el galardón y lo dedicaron a sus colaboradores de todas sus unidades de negocio.

La Dirección General de Seamore enfatizó que el galardón los impulsa a continuar elevando los estándares en todas sus marcas y a crear experiencias únicas.

El Premio Nacional de Calidad se entrega desde 1989 a organizaciones mexicanas del sector público y privado. Por más de tres décadas, el PNC se consolidó como un estándar de referencia en el país.

El PNC evalúa a las organizaciones bajo el Modelo Nacional para la Competitividad, en el que se contemplan ocho categorías: liderazgo, planeación estratégica, orientación hacia el cliente y el mercado, información y conocimiento, capital humano, gestión y mejora de procesos, responsabilidad social y resultados del negocio.

Un grupo de evaluadores lleva a cabo un riguroso proceso de diagnóstico, visitas y retroalimentación con los participantes.

Para los ganadores de este 2026, el comité evaluado tomó en cuenta, como ejes prioritarios: la sostenibilidad ambiental, la inclusión laboral y la capacidad de las organizaciones para adaptarse e innovar en un entorno global de alta incertidumbre.

El comunicado finaliza destacando que Seamore reafirma su liderazgo en el sector turístico en México con lo que se posiciona como un referente de excelencia a nivel nacional e internacional.