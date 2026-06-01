¡Peso inicia el mes con pérdidas! Precio del dólar hoy 1 de junio de 2026

El peso mexicano inició la jornada de este lunes con una ligera depreciación, en un ambiente de cautela por parte de los inversionistas. Los mercados globales mantienen la mirada fija en la próxima publicación de datos clave sobre el mercado laboral en Estados Unidos y en las posibles novedades sobre los diálogos de paz en Medio Oriente.

El tipo de cambio se ubicaba en 17.35 unidades por dólar, lo que representa una caída del 0.11%.

¿Por qué el peso mexicano está perdiendo terreno hoy?

Esta ligera depreciación de la moneda mexicana no ocurre de forma aislada. Diversos factores internacionales están presionando el valor del peso frente a la divisa estadounidense:

Fortaleza global del dólar: La divisa estadunidense ha mostrado un fortalecimiento frente a una cesta de las principales monedas internacionales.

Alza en el petróleo: Los precios internacionales del crudo han registrado un repunte de más del 3%, influyendo en la dinámica de las divisas emergentes.

Tensiones geopolíticas: Los inversionistas se mantienen a la expectativa de las conversaciones de paz en Medio Oriente, lo que genera movimientos defensivos en los portafolios de inversión.

La atención centrada en la economía de Estados Unidos

El evento principal de la semana para los mercados financieros será la publicación de las cifras laborales estadunidenses. El próximo viernes, se darán a conocer:

Las nóminas no agrícolas. La tasa de desempleo correspondiente al mes de mayo.

Ambos indicadores son considerados el termómetro principal para calibrar la salud y fortaleza de la mayor economía del mundo.

¿Cómo afecta esto a la Reserva Federal y a México?

La relación entre estos datos y el tipo de cambio es directa. Si el mercado laboral estadunidense demuestra resistencia y solidez, la Reserva Federal (Fed) tendrá motivos para mantener su postura de cautela, lo que retrasaría los esperados recortes a las tasas de interés.

Por el contrario, si las cifras de empleo resultan más débiles de lo esperado, se alimentarían fuertemente las apuestas de los inversionistas hacia una política monetaria menos restrictiva en el corto plazo, lo cual podría darle un respiro al peso mexicano.

Dólar hoy a peso mexicano del 1 de junio de 2026

El precio del dólar hoy 1 de junio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.52 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta.

- 16.52 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta. Banamex - 16.82 pesos a la compra y 17.78 pesos a la venta.

- 16.82 pesos a la compra y 17.78 pesos a la venta. Banorte - 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

- 16.20 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.80 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:12 horas

Con información de Reuters