Agentes aduanales respalda investigaciones sobre huachicol fiscal.

Como parte de su política institucional de integridad, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) reiteró su rechazo al huachicol fiscal y afirmó que mantiene una postura de cero tolerancia frente a la corrupción, la ilegalidad y cualquier práctica que vulnere el sistema aduanero mexicano. La organización señaló que estas conductas afectan la recaudación y representan una amenaza para la seguridad económica del país.

Frente a las investigaciones que actualmente desarrollan las autoridades, la Confederación manifestó que colaborará institucionalmente en todas las acciones que fortalezcan las aduanas mexicanas y el comercio exterior. Agregó que las responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes conforme al marco jurídico.

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La organización señaló que los Agentes Aduanales afiliados cumplen con la ley, con el Código de Ética y con los mecanismos internos de cumplimiento establecidos por la Confederación. Precisó además que quienes incumplen esas obligaciones dejan de tener cabida dentro de la institución.

CAAAREM informó que ha aplicado sanciones internas, entre ellas la suspensión y expulsión de integrantes que dejaron de cumplir con los principios éticos y legales que rigen a la organización, como parte de su política de integridad.

Desde febrero de este año, la Confederación opera un modelo de autorregulación que involucra a los Agentes Aduanales afiliados a sus 38 asociaciones mediante mecanismos internos de ética, integridad y cumplimiento. De acuerdo con el organismo, este esquema busca fortalecer la confianza pública a través de acciones.

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La organización recordó también que colabora de manera permanente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otras instituciones del Gobierno de México para impulsar la modernización, la transparencia y la legalidad del sistema aduanero.

En su posicionamiento, CAAAREM afirmó que la patente aduanal constituye una responsabilidad de gran trascendencia para el Estado mexicano y sostuvo que cualquier persona que incumpla la ley responde únicamente por sus propios actos, sin representar al gremio.

Como parte de su mensaje, la Confederación reiteró que fortalecer a los Agentes Aduanales que cumplen con la ley representa también fortalecer a la organización y contribuir al fortalecimiento del paí