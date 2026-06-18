Congreso avala a la nueva jefa de Grandes Contribuyentes del SAT

Jennifer Krystel Castillo, nueva administradora general de Grandes Contribuyentes del SAT, aseguró a senadores y diputados federales que mejorará los procesos de recaudación a través de auditorías más eficientes, sin saturar al contribuyente.

“No se pretende realizar auditorías excesivas a contribuyentes ni generar actos de molestia innecesarios”, destacó al comparecer ante la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, momentos antes de que el pleno de la Permanente la ratificara con 26 votos en favor y ocho en contra.

En su exposición, Krystel Castillo explicó a los legisladores que su propuesta de trabajo incluye mejorar los procesos de recaudación a través de auditorías más eficientes, mejora en los tiempos de las devoluciones a los contribuyentes, hacer más eficientes los controles y tiempos de resoluciones de las auditorías, así como reducir los plazos de las consultas y autorizaciones requeridas por los causantes.

Adelantó que trabajará por fortalecer y renovar los criterios de programación de auditorías y consolidar mejores prácticas de transparencia en esos procesos, para lo cual se verificará que las actividades fiscalizables sean principalmente las consideradas “de alto riesgo”.

Consideró que se deben uniformar los criterios de revisión para dar certeza jurídica a los contribuyentes y garantizar el respeto a los plazos, a los procedimientos de ley y a los tratados internacionales para evitar la doble tributación.

Además, planteó la necesidad de respetar los plazos de caducidad en el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, además de que en todas las auditorías se apliquen los mismos criterios sin retroactividad de normas, para dar claridad al contribuyente respecto de temas que más inquietan, como la propaganda y publicidad, entre otros de carácter recurrente que han sido objeto de consultas.

Finalmente, planteó que también va a fortalecer el acercamiento con el contribuyente, a fin de dar claridad a los requerimientos de información, de manera que se tenga certeza jurídica de la información que se requiere y cómo debe ser presentada; esto, añadió, dará como resultado un incremento en la eficiencia operativa y una mejora en los tiempos de resolución de los procedimientos.