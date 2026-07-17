Vesta genera infraestructura industrial bajo modelo de ecosistemas

Actualmente, las resoluciones de capital trascienden la mera búsqueda de la ubicación. Para las organizaciones de alto nivel, elementos como el suministro de electricidad, la obtención de recursos hídricos, la eficiencia logística, la proximidad con suministradores, la existencia de mano de obra calificada y la capacidad de expandir sus instalaciones resultan fundamentales al ponderar un emplazamiento en México, mercado que exige una visión de permanencia a largo plazo. Es por este motivo que Vesta gestiona cada una de sus zonas para garantizar que estos requerimientos sean cubiertos.

Cuando una compañía internacional evalúa una nueva inversión, la pregunta ya no es solamente dónde se puede instalar la planta, si no dónde tendrá mejores condiciones para operar el negocio dentro de cinco años. La diferencia parece sutil, pero no lo es.

En un entorno marcado por la relocalización de inversiones y la creciente complejidad de las cadenas de suministro, la calidad del ecosistema que rodea a una operación puede ser tan importante como el edificio donde se establece.

En otras palabras, el parque industrial dejó de ser un bien inmueble para convertirse en un entorno de negocios.

Eso explica por qué los desarrolladores ya no pueden limitarse a construir edificios. Hoy tienen que entender a las industrias que llegan, anticipar sus necesidades y crear condiciones para que estas empresas puedan ser más competitivas.

Hay otro cambio que suele pasar desapercibido. Los parques industriales se han convertido en puntos de encuentro. Cuando proveedores, empresas de logística, clientes y centros de investigación conviven en una misma región, las oportunidades aparecen de forma natural. Se reducen tiempos, se fortalecen cadenas de suministro y surgen colaboraciones que difícilmente ocurrirían si cada empresa operara de manera aislada.

No resulta fortuito que los centros industriales con mayor éxito a nivel global operen bajo este esquema. La competitividad pocas veces recae en un negocio individual; generalmente, es el producto de un ecosistema integral.

La sostenibilidad también forma parte de esa evolución. Hace algunos años podía verse como un diferenciador. Hoy, para muchas compañías, es simplemente un requisito. Los criterios ambientales, el uso eficiente de recursos y la resiliencia de la infraestructura influyen cada vez más en las decisiones de inversión, porque también impactan los costos, el acceso a financiamiento y la reputación de las organizaciones.

"Lo que realmente Vesta construye son plataformas donde convergen infraestructura, tecnología, talento y servicios para facilitar el crecimiento de las empresas", explicó Mario Chacón, Director Comercial.

Esta perspectiva ha sido el eje de su expansión a lo largo de más de 27 años. En la actualidad, la firma opera 23 parques industriales en México, tiene cobertura en 16 estados mediante más de 230 inmuebles y brinda servicios a una cartera superior a los 180 clientes.

México tiene la oportunidad extraordinaria para consolidarse en la industria en Norteamérica, pero aprovecharla dependerá de entender que la siguiente etapa de desarrollo industrial no solo se ganará construyendo más parques, sino creando mejores ecosistemas.

Porque, al final, las empresas no eligen solamente un lugar donde instalarse, eligen un entorno que les permita competir.