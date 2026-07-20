Grupo Vinte fortalece su crecimiento con mayores ingresos y expansión nacional

El mercado de la vivienda en México continúa mostrando señales de transformación impulsadas por empresas que han logrado combinar expansión, disciplina financiera y capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones del sector.

En este escenario, Grupo Vinte presentó un balance positivo correspondiente al primer semestre de 2026, con indicadores que reflejan un crecimiento sostenido tanto en ingresos como en rentabilidad, respaldando una estrategia enfocada en fortalecer su presencia en distintas regiones del país.

Durante los primeros seis meses del año, la desarrolladora registró ingresos por 7,567 millones de pesos, cifra que representa un incremento de 9.1% respecto al mismo periodo de 2025. Este desempeño estuvo acompañado por un crecimiento de 11.7% en el EBITDA, indicador que alcanzó 1,307.2 millones de pesos y confirma una operación eficiente en un entorno que exige mayor control financiero y capacidad de ejecución.

La utilidad neta también avanzó al ubicarse en 634.2 millones de pesos, equivalente a un crecimiento anual de 6.6%. Estos resultados muestran que la compañía ha mantenido una evolución constante mientras amplía su operación y diversifica su presencia en el mercado habitacional mexicano.

Expansión territorial y diversificación impulsan el crecimiento

Uno de los factores que explica este desempeño es la consolidación de su estrategia de expansión. Actualmente, Grupo Vinte desarrolla más de 61 proyectos distribuidos en 12 estados del país, una cobertura que le permite atender diferentes perfiles de compradores y responder a las necesidades particulares de cada región.

A este crecimiento operativo se suma la integración de Derex, empresa incorporada al grupo a finales de 2025. La adquisición fortaleció la presencia de la desarrolladora en ciudades estratégicas del norte del país como Tijuana, Hermosillo y Nogales, ampliando su capacidad para participar en distintos segmentos del mercado de vivienda.

Otro dato relevante del semestre fue el incremento de 24.3% en el precio promedio de las viviendas escrituradas, que alcanzó 1.2 millones de pesos. Este comportamiento refleja no solo la evolución del mercado inmobiliario, sino también una oferta enfocada en proyectos con mayor valor agregado y mejores condiciones para los compradores.

La combinación entre expansión geográfica, integración de nuevos negocios y crecimiento operativo permite a la empresa mantener una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer su competitividad dentro de una industria que continúa evolucionando.

Cortesía Israel Wong

Fortaleza financiera refuerza la confianza del mercado

Los resultados financieros también estuvieron acompañados por un reconocimiento externo. A principios de julio, S&P Global Ratings elevó las calificaciones crediticias de Grupo Vinte tanto en escala nacional como global, manteniendo una perspectiva estable sobre su desempeño.

La mejora responde a factores como el crecimiento rentable, la disciplina financiera y la implementación de prácticas enfocadas en la sustentabilidad, elementos que han cobrado mayor relevancia para inversionistas y participantes del sector inmobiliario.

Este tipo de evaluaciones representa una señal positiva para la compañía, ya que fortalece su capacidad para acceder a mejores condiciones de financiamiento y respaldar nuevos proyectos de expansión en los próximos años.

Con un portafolio en crecimiento, una operación diversificada y resultados financieros consistentes, Grupo Vinte inicia la segunda mitad de 2026 con una posición que refleja estabilidad y una estrategia orientada a consolidar su participación dentro del mercado nacional de vivienda, uno de los sectores con mayor impacto en el desarrollo económico y urbano del país.