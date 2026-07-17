En un año, fuerzas federales aseguran 27 millones de litros de hidrocarburo

La ofensiva del Gobierno Federal contra el robo y contrabando de combustibles dejó al descubierto una red logística capaz de trasladar millones de litros de hidrocarburos por ferrocarril, carretera y rutas marítimas, almacenarlos en patios industriales y predios clandestinos, para después incorporarlos al mercado nacional mediante documentación presuntamente falsa o incompleta.

Un recuento conservador de los operativos identificados públicamente entre julio de 2025 y julio de 2026 permite documentar el aseguramiento de, al menos, 27 millones 329 mil 403 litros de hidrocarburos en Coahuila, Tamaulipas y Baja California.

Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), establecieron que diversos cargamentos marítimos, ferroviarios y terrestres no operaban de manera aislada, sino como parte de una misma estructura criminal, que incluye más de 70 personas físicas y morales con operaciones detectadas en nueve entidades.

El golpe de mayor volumen ocurrió durante los primeros días de julio de 2025 en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) y corporaciones estatales, localizaron 129 ferrotanques que transportaban 15 millones 480 mil litros de diésel, gasolina y destilados de petróleo.

En Ramos Arizpe fueron encontrados 33 carros tanque cargados con tres millones 960 mil litros. En una acción paralela, cerca de una estación ferroviaria de Saltillo, las autoridades ubicaron otros 96 con 11 millones 520 mil litros.

Huachicol

Los responsables de la carga no presentaron documentos suficientes para comprobar su procedencia lícita y legal transportación. El Gabinete de Seguridad calificó la operación como el mayor aseguramiento de hidrocarburos registrado hasta ese momento durante la actual administración federal.

El hallazgo permitió a los investigadores reconstruir una modalidad de contrabando basada en declaraciones aduaneras alteradas. De acuerdo con la FGR, las organizaciones reportaban cantidades inferiores a las transportadas o registraban los cargamentos como productos sujetos a una carga fiscal distinta.

Con ello, el combustible podía cruzar por instalaciones aduaneras, circular por la red ferroviaria y llegar a centros de almacenamiento antes de ser distribuido a clientes industriales o estaciones de servicio.

Se suman golpes al contrabando

El 30 de julio de 2025 se registró otra intervención en Ramos Arizpe. Cinco hombres fueron detenidos cuando presuntamente manipulaban una pipa conectada a un ducto de Pemex, en un predio cercano a la antigua carretera Monclova-Saltillo.

Las autoridades aseguraron 44 mil litros de combustible, un tractocamión, la pipa y tres vehículos utilizados durante las maniobras. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Foto: Especial

Un año después, el 8 de julio de 2026, la Guardia Nacional detectó otro inmueble en el kilómetro 32 de la carretera federal Monterrey-Saltillo, en los límites de Coahuila y Nuevo León.

Tras obtener una orden judicial, agentes de la Policía Federal Ministerial, peritos de la FGR y elementos del Ejército ingresaron al predio, donde presuntamente funcionaba un centro clandestino de almacenamiento y distribución de diésel. Hasta ahora no se ha informado públicamente el volumen recuperado ni la existencia de personas detenidas.

Operaciones en Tamaulipas

Tamaulipas concentró una sucesión de aseguramientos durante julio de 2025. Los operativos mostraron que la infraestructura ferroviaria, las aduanas y las carreteras fronterizas eran utilizadas para movilizar combustible en volúmenes industriales.

El 15 de julio, dentro de la Operación Frontera Norte, autoridades federales localizaron en Nuevo Laredo 25 carros tanque que contenían dos millones 714 mil 897 litros de diésel. Una semana después, el 22 de julio, fueron asegurados 17 ferrotanques en la sección ferroviaria de la Aduana de Matamoros, la carga ascendía a dos millones 200 mil 844 litros de diésel.

El 26 de julio, la FGR ejecutó un cateo en un inmueble de la colonia La Escondida, en Reynosa. En el lugar se encontraron un millón 802 mil 650 litros de hidrocarburos, nueve tractocamiones, 39 contenedores móviles, 12 motobombas, generadores eléctricos y vehículos. El predio y los bienes quedaron bajo responsabilidad del Ministerio Público Federal, que abrió una carpeta contra quien o quienes resultaran responsables.

Durante esos mismos días, en el municipio de Cruillas, elementos del Ejército detuvieron al conductor de un tractocamión que trasladaba 34 mil litros de diésel sin acreditar su procedencia.

Foto: Especial

Estos cuatro aseguramientos identificables sumaron más de seis millones 752 mil litros durante julio de 2025, la cifra supera los cinco millones de litros inicialmente reportados en los balances preliminares de las autoridades.

La actividad continuó en Tamaulipas durante el primer semestre de 2026, los reportes disponibles documentan más de 4.3 millones de litros asegurados en carreteras, centros de almacenamiento, patios industriales y predios rurales.

La operación de mayor volumen se realizó en marzo en el Rancho San Cristóbal, ubicado en el corredor carretero de Reynosa hacia Monterrey, en el inmueble fueron localizados dos millones 189 mil litros de hidrocarburos, 49 contenedores tipo "frac tank", 18 autotanques y seis tractocamiones.

Ese mes también se reportaron 129 mil litros en Jaumave, más de 481 mil litros en Ciudad Victoria y 12 mil litros en el municipio de Hidalgo.

En junio, dos cateos realizados en Reynosa permitieron recuperar un millón 355 mil litros de combustible, además de 190 mil litros de alcohol, 32 pipas y 18 contenedores industriales.

Otros aseguramientos se efectuaron en Nuevo Laredo, San Carlos, Matamoros, San Fernando y distintos puntos de Reynosa. En conjunto, las autoridades calcularon que entre enero y junio fueron recuperados más de 4.3 millones de litros de hidrocarburos en Tamaulipas.

Especial

Operativos en Baja California

En Baja California, la FGR, el Ejército y la Marina ejecutaron el 6 de noviembre de 2025 cateos en dos inmuebles relacionados con estaciones de servicio ubicadas en la zona urbana de Ensenada.

Las diligencias permitieron asegurar 753 mil 12 litros de diésel y 11 tanques contenedores de diferentes capacidades. Los inmuebles y el combustible quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, sin que se informará sobre personas detenidas.

En marzo de ese mismo año se había efectuado un aseguramiento considerablemente mayor en El Sauzal, Ensenada. La FGR actualizó posteriormente la cifra a ocho millones 892 mil litros de hidrocarburos relacionados con el buque Torm Agnes.

Los 27 millones 329 mil 403 litros documentados en el periodo representarían una posible omisión de entre 149 millones 869 mil y 195 millones 47 mil pesos únicamente por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

La estimación considera 23 millones 29 mil 403 litros recuperados durante 2025 y los 4.3 millones reportados en Tamaulipas durante el primer semestre de 2026.

Foto: Especial

Para 2025, las cuotas federales eran de 5.4513 pesos por litro para gasolina de 91 octanos o más, 6.4555 pesos para gasolina regular y 7.0946 pesos para diésel. En 2026 se actualizaron a 5.6579, 6.7001 y 7.3634 pesos por litro, respectivamente.

El rango inferior se calculó bajo el supuesto de que todo el volumen correspondiera a gasolina de 91 octanos o más. El superior considera que se tratara exclusivamente de diésel.

Las carpetas de investigación permanecen abiertas. La FGR busca establecer quién financió los cargamentos, qué empresas participaron en su importación y traslado, quiénes facilitaron su paso por las aduanas y cómo fueron dispersados los recursos obtenidos por su comercialización.