Analista prevé negociaciones tensas entre México y Estados Unidos por amenazas de Trump

Las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos iniciarán esta semana en un ambiente de creciente tensión, luego de que el presidente estadunidense, Donald Trump, reiteró su intención de reducir el déficit comercial con México y advirtió que buscará limitar las exportaciones mexicanas hacia su país.

Durante una entrevista con Yuriria Sierra, en Imagen Radio, el periodista especializado en economía Mauricio Flores explicó que la agenda bilateral será una de las más complejas de los últimos años, ya que incluye temas de comercio, inversión, seguridad, telecomunicaciones, aduanas y sector agropecuario, además de las diferencias políticas que han surgido en los últimos días.

Flores señaló que la visita del representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer, quien llegará a México el miércoles para reunirse con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, marcará el inicio de varias jornadas de negociación que podrían extenderse hasta el viernes.

Trump endurece su postura comercial

El analista recordó que hace apenas unos días Donald Trump aseguró que su gobierno buscará disminuir el déficit comercial con México mediante mecanismos que limiten las exportaciones mexicanas.

"Su jefe, Donald Trump, apenas hace dos días y medio salió a decir que van a ver cómo limitan las exportaciones de México para reducir el déficit comercial", explicó.

No obstante, Flores consideró que existen productos cuya importación resulta indispensable para el mercado estadunidense, entre ellos cerveza, tequila, computadoras, pantallas, teléfonos celulares, maquinaria y diversos bienes manufacturados.

Añadió que el sector automotriz será uno de los temas centrales debido a la desaceleración de las ventas y a la integración productiva que mantienen ambos países.

Fricciones diplomáticas complican el diálogo

Mauricio Flores también reveló que las tensiones diplomáticas aumentaron luego de que, según su versión, el nuevo embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, no fue recibido favorablemente al presentar propuestas relacionadas con el trato a los migrantes mexicanos.

De acuerdo con el periodista, funcionarios estadunidenses le indicaron que las observaciones debían canalizarse únicamente por la vía diplomática correspondiente.

"Es un escarceo muy feo. Esperemos que no pase de eso y que no vaya más allá", comentó al comparar el momento con los primeros enfrentamientos entre aficionados antes de un partido de futbol.

Maíz, agricultura y Cyclospora estarán sobre la mesa

El especialista indicó que otro de los asuntos sensibles será el comercio agropecuario.

Entre los temas figura la restricción mexicana al maíz transgénico estadunidense y la dependencia que mantiene México de las importaciones de granos provenientes de Estados Unidos para la alimentación pecuaria.

Asimismo, mencionó que el reciente brote de Cyclospora cayetanensis, relacionado con lechuga procesada, podría formar parte de las conversaciones.

Flores subrayó que las investigaciones apuntan a posibles fallas dentro de la cadena de procesamiento y empaque, por lo que advirtió que no necesariamente la responsabilidad recaería sobre los productores mexicanos.

Aduanas y telecomunicaciones muestran avances limitados

En materia de telecomunicaciones y coordinación aduanera, el analista reconoció que existen algunos avances, aunque los calificó como pequeños.

Explicó que ambos gobiernos lograron acuerdos técnicos sobre frecuencias de comunicación y ciertos procedimientos fronterizos, pero reconoció que aún falta mucho para alcanzar consensos en los temas de mayor impacto económico.

El Corredor Interoceánico enfrenta obstáculos

Mauricio Flores también expresó preocupación por el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, al considerar que las limitaciones de infraestructura están afectando proyectos estratégicos.

Como ejemplo, mencionó que la empresa automotriz Hyundai habría visto retrasada una prueba piloto debido a que parte del sistema ferroviario continúa operando sobre trazos construidos hace más de un siglo.

Pese al panorama complejo, el analista confió en que las reuniones que comenzarán esta semana permitan avanzar hacia acuerdos que eviten una escalada comercial entre ambos países y fortalezcan la integración económica de América del Norte.