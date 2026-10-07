Agentes aduanales reforzarán revisiones tras reforma a la Ley Aduanera.

Los agentes aduanales de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) reforzarán, en coordinación con los importadores, la debida diligencia previa al despacho aduanero, con el objetivo de integrar expedientes que sustenten documentalmente las operaciones de comercio exterior.

El presidente de CAAAREM, A.A. José Ignacio Zaragoza Ambrosi, señaló que la debida diligencia constituye una responsabilidad esencial para el comercio exterior. Destacó que fortalecer la verificación y el soporte documental permite prevenir irregularidades, brindar certeza a las operaciones y proteger a quienes cumplen con la ley.

La organización respaldó la reforma a la Ley Aduanera impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y celebró su aprobación en la Cámara de Diputados. Asimismo, reconoció el trabajo del Poder Legislativo para fortalecer la legalidad, la seguridad jurídica y el cumplimiento en las actividades de comercio exterior del país.

Como parte de este esquema, el expediente reforzado deberá documentar la relación comercial con el proveedor y permitir la verificación de su existencia, ubicación, capacidad y representación. También deberá acreditar el precio y las condiciones de venta, así como la trazabilidad del pago y el valor en aduana cuando no exista compraventa o pago.

Especial

La documentación deberá permitir, además, comprobar que las mercancías correspondan con lo declarado y documentado. El proceso contempla identificar la vinculación entre partes relacionadas y sustentar que esta no haya influido en el valor declarado, así como integrar y conservar los documentos que respalden cada operación y pedimento.

CAAAREM precisó que los expedientes deberán contar con información específica, congruente y trazable, de modo que exista una relación documental entre el proveedor, la mercancía, el valor, el embarque y el pedimento.

Para el cumplimiento de estas acciones, la Confederación refrendó su disposición a trabajar de manera permanente con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el combate a la subvaluación, el contrabando y las prácticas que afectan a la economía nacional.

La organización también reiteró su compromiso con la soberanía nacional y con el trabajo conjunto con las instituciones del Estado para contribuir a un comercio exterior seguro, transparente y competitivo, orientado al desarrollo y la prosperidad de México.