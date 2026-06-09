CAAAREM reafirma apuesta por la modernización aduanera

Sistemas digitales orientados a mejorar la seguridad y el seguimiento de operaciones forman parte de la estrategia que impulsa la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) para fortalecer el comercio exterior mexicano.

La organización informó que continuará promoviendo mecanismos tecnológicos enfocados en la trazabilidad de las operaciones aduaneras, así como esquemas de autorregulación que contribuyan a una mayor eficiencia en los procesos.

El planteamiento fue reiterado durante la celebración por los 88 años de existencia de CAAAREM, organismo que actualmente agrupa a 860 Agentes Aduanales distribuidos en 38 asociaciones afiliadas.

En el encuentro participaron representantes de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), entre ellos el Mtro. César Alejandro Hernández Hernández, Jefe de Oficina del Titular de la dependencia.

El presidente de la Confederación, A.A. José Ignacio Zaragoza Ambrosi, afirmó que la profesionalización del sector continuará como una de las líneas de trabajo prioritarias para responder a las exigencias del comercio internacional.

Añadió que el uso de tecnología permite agilizar operaciones de importación y exportación, además de ofrecer mayores niveles de certidumbre para quienes participan en las actividades de comercio exterior.

Desde la ANAM se reconoció la relevancia de los Agentes Aduanales dentro del sistema comercial del país, al considerarlos actores vinculados con la facilitación del intercambio de mercancías y la competitividad nacional.

CAAAREM opera actualmente plataformas como Manifiesta para la Manifestación de Valor Electrónica (MVE), así como los sistemas Control Total y Verifica, desarrollados para fortalecer los procesos en las 50 aduanas mexicanas.