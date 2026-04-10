¿Tu bebé necesita tummy time? Beneficios y cómo hacerlo sin complicarte

Durante los primeros meses de vida, cada movimiento del bebé representa un avance importante en su desarrollo. Levantar la cabeza, girar el cuerpo o intentar alcanzar un objeto no ocurre por casualidad: requiere estímulos adecuados. Entre ellos, el tummy time se ha consolidado como una de las prácticas más recomendadas por especialistas.

Aunque puede parecer una actividad simple, colocar a los bebés boca abajo durante unos minutos al día influye de forma directa en su desarrollo físico, motor y sensorial. La clave está en saber cómo hacerlo de forma segura y convertirlo en un momento agradable.

Tummy Time: ¿qué es, beneficios para tu bebé y cómo hacerlo entretenido? Canva

¿Qué es el tummy time y por qué es clave en el desarrollo de tu bebé?

El tummy time consiste en colocar al bebé boca abajo mientras está despierto y bajo supervisión. Esta práctica forma parte de la estimulación temprana y tiene un papel esencial en el desarrollo de habilidades motoras.

La organización Pathways explica que esta posición permite fortalecer músculos que el bebé necesita para levantar la cabeza, girar, sentarse y, más adelante, gatear.

Por su parte, la Academia Americana de Pediatría (AAP) recomienda la regla: “dormir boca arriba y jugar boca abajo”. Esto significa que los bebés deben dormir en una posición segura, pero durante el día necesitan tiempo boca abajo para desarrollarse adecuadamente.

Esta combinación protege al bebé durante el sueño y al mismo tiempo favorece su crecimiento físico.

Tummy Time: ¿qué es, beneficios para tu bebé y cómo hacerlo entretenido? Canva

Beneficios del tummy time

El tummy time tiene efectos directos en el desarrollo del bebé. Instituciones médicas coinciden en que sus beneficios abarcan distintas áreas:

1. Fortalece músculos esenciales

Desarrolla cuello, hombros, brazos y abdomen, lo que prepara al bebé para movimientos más complejos como gatear o sentarse.

2. Favorece el desarrollo motor

Permite que el bebé comience a empujar su cuerpo, girar y explorar su entorno.

3. Previene la plagiocefalia

Reduce el riesgo de “cabeza plana”, una deformación que puede aparecer cuando el bebé pasa demasiado tiempo acostado boca arriba.

4. Estimula los sentidos

Mejora la coordinación visual y la percepción del entorno, elementos clave para el desarrollo neurológico.

Especialistas de Cleveland Clinic señalan que la falta de esta práctica puede asociarse con retrasos en el desarrollo motor, lo que refuerza la importancia de incluirla en la rutina diaria.

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¿Cuándo empezar el tummy time y cuánto tiempo debe durar según expertos?

El tummy time puede iniciar desde los primeros días de vida, una vez que el cordón umbilical se haya caído, y siempre con el bebé despierto y bajo supervisión.

Las recomendaciones generales indican:

Recién nacidos: sesiones de 2 a 5 minutos, varias veces al día

sesiones de 2 a 5 minutos, varias veces al día A los 2 meses: entre 15 y 30 minutos diarios acumulados

entre 15 y 30 minutos diarios acumulados De 3 a 4 meses: hasta 30–60 minutos al día

hasta 30–60 minutos al día Después de los 4 meses: entre 60 y 90 minutos diarios, divididos en varias sesiones

Especialistas recomiendan aumentar el tiempo de forma progresiva y adaptarlo a la tolerancia del bebé. La constancia durante la crianza resulta más importante que la duración prolongada en una sola sesión.

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¿Cómo hacer tummy time paso a paso sin poner en riesgo a tu bebé?

Para que el tummy time sea seguro y efectivo, es importante seguir recomendaciones avaladas por especialistas:

1. Elige una superficie firme

Coloca al bebé sobre el piso con una manta limpia. Evita superficies elevadas.

2. Supervisa en todo momento

El bebé no debe permanecer solo durante esta actividad.

3. Facilita la postura

Una toalla enrollada bajo el pecho puede ayudarle a adaptarse.

4. Motiva el movimiento

Coloca juguetes o tu rostro frente a él para incentivar que levante la cabeza.

5. Respeta sus tiempos

Si el bebé muestra incomodidad, suspende la actividad y retómala más tarde..

Estas recomendaciones reducen riesgos y permiten que el bebé se adapte de manera gradual.

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Ideas para hacer el tummy time divertido y evitar que tu bebé llore

Algunos bebés muestran resistencia a esta posición. Sin embargo, existen estrategias para convertir este momento en una experiencia agradable:

Habla con tu bebé y mantén contacto visual

Usa juguetes con colores o sonidos llamativos

Colócalo sobre tu pecho para brindarle seguridad

Integra la actividad en su rutina diaria

Inicia con sesiones cortas y aumenta el tiempo poco a poco

Pathways señala que el tummy time también fortalece el vínculo entre padres e hijos, ya que fomenta la interacción y el contacto cercano.

El tummy time forma parte de las prácticas esenciales para el desarrollo durante los primeros meses de vida. Su aplicación desde etapas tempranas contribuye al fortalecimiento muscular, al desarrollo motor y a la prevención de alteraciones físicas como la plagiocefalia.

Realizarlo de forma constante, segura y adaptada a las necesidades del bebé permite aprovechar sus beneficios sin generar incomodidad. La supervisión y la paciencia resultan fundamentales para integrarlo como parte de la rutina diaria.