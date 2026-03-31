¿Qué tiene el método Montessori que lo hace diferente? Sus claves sorprenden a padres

El método Montessori es uno de los modelos educativos con mayor relevancia cuando se habla de desarrollo infantil. Aunque fue creado hace más de un siglo, su vigencia ha crecido en los últimos años debido a su enfoque en la autonomía, el bienestar emocional y el aprendizaje activo.

Este sistema no solo se utiliza en escuelas; también ha ganado popularidad entre madres y padres que buscan mejorar la forma en que sus hijos aprenden y se desarrollan desde casa.

Método Montessori: qué es, beneficios y cómo aplicarlo en casa Canva

¿Qué es el método Montessori y por qué sigue vigente?

El método Montessori es una filosofía educativa centrada en el b, basada en la observación de su desarrollo y en el respeto por su ritmo de aprendizaje. Su objetivo principal consiste en fomentar la independencia y el aprendizaje significativo desde edades tempranas.

De acuerdo con la American Montessori Society, este modelo impulsa la participación activa de los niños en su educación, lo que favorece la adquisición de habilidades prácticas y el desarrollo de capacidades cognitivas a través de la experiencia directa.

A diferencia de los modelos tradicionales, donde el adulto dirige el proceso, Montessori propone que el aprendizaje surja del interés natural del menor. Este principio coincide con investigaciones actuales en desarrollo infantil que destacan la importancia de la motivación interna y la exploración.

Su permanencia a lo largo del tiempo responde a que muchos de sus fundamentos coinciden con hallazgos recientes en neurociencia, los cuales reconocen que los niños aprenden mejor cuando interactúan con su entorno y toman decisiones acordes a su edad.

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¿Quién fue María Montessori?

María Montessori fue una médica y educadora italiana que desarrolló este método a principios del siglo XX. Su trabajo surgió a partir de la observación directa de niños en distintos contextos educativos.

Su formación en medicina le permitió identificar que los menores no aprenden de la misma forma que se enseñaba en su época. Detectó que el aprendizaje resulta más efectivo cuando el niño participa activamente y se involucra con su entorno.

Con base en estas observaciones, diseñó un modelo educativo que promueve la independencia, el orden y el respeto por las etapas del desarrollo. Su propuesta marcó un cambio profundo al colocar al niño como protagonista del aprendizaje, un enfoque que hoy respaldan especialistas en educación y desarrollo infantil.

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¿En qué consiste el método Montessori?

El método Montessori se basa en principios que orientan el desarrollo infantil de forma integral:

Mente absorbente: los niños adquieren conocimientos del entorno de manera natural, especialmente en los primeros años de vida.

Periodos sensitivos: existen etapas en las que el cerebro tiene mayor disposición para aprender ciertas habilidades, como el lenguaje o el orden.

Ambiente preparado: los espacios se adaptan para que el niño pueda explorar, moverse y aprender con autonomía.

Aprendizaje activo: el conocimiento se construye a partir de la experiencia, no de la memorización.

Autonomía con límites: el niño toma decisiones dentro de un entorno estructurado que brinda seguridad.

La organización Educo señala que este enfoque permite que cada menor avance a su propio ritmo, lo que favorece la concentración, la disciplina y el desarrollo de habilidades para la vida.

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Ejemplos del método Montessori para aplicar en casa

El método Montessori no se limita al aula. Puede integrarse en la vida diaria con acciones sencillas que fortalecen la autonomía infantil.

Algunas prácticas incluyen:

Permitir que el niño elija su ropa

Incluirlo en tareas del hogar como ordenar o limpiar

Adaptar muebles y objetos a su altura

Ofrecer actividades sensoriales con materiales simples

Evitar premios o castigos como forma de motivación

Estas acciones fomentan la independencia y ayudan a que los niños desarrollen confianza en sus capacidades. Además, fortalecen habilidades prácticas que resultan útiles en su vida cotidiana.

Beneficios del método Montessori en el desarrollo infantil

Investigaciones publicadas en la revista Frontiers in Psychology indican que la educación Montessori puede favorecer el bienestar psicológico y el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas a largo plazo.

De forma más sencilla, esto significa que los niños que aprenden bajo este modelo suelen desarrollar mejor su capacidad para resolver problemas, comunicarse y adaptarse a distintos entornos.

Entre los beneficios identificados destacan:

Mejora en habilidades de lenguaje y matemáticas

Mayor capacidad de concentración

Desarrollo de la autonomía

Fortalecimiento de la empatía y habilidades sociales

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Relación con salud infantil y desarrollo

Organismos como la Organización Mundial de la Salud y Mayo Clinic destacan que el desarrollo infantil saludable depende de factores como un entorno seguro, la estimulación adecuada y la participación activa del niño en su aprendizaje.

Estos elementos coinciden con los principios del método Montessori. Un entorno estructurado y adaptado a las necesidades del menor contribuye a su bienestar emocional y favorece el desarrollo cognitivo.

De acuerdo con estas instituciones, la infancia es una etapa clave para adquirir habilidades que impactan la salud y el bienestar a lo largo de la vida.

El método Montessori se mantiene como una de las propuestas educativas más relevantes debido a su enfoque en la autonomía, el aprendizaje activo y el respeto por el desarrollo infantil. Su base científica y su adaptación a la vida cotidiana explican su permanencia a lo largo del tiempo.

La evidencia disponible muestra que este modelo no solo influye en el aprendizaje académico, sino también en habilidades sociales, emocionales y prácticas. Estos elementos forman parte del desarrollo integral de los niños y se relacionan con su bienestar a largo plazo.