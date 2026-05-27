¿Se pueden llevar medicamentos en el equipaje de mano? Lo que sí y lo que no

¿Puedes llevar medicamentos en el equipaje de mano? Si estás preparando tu maleta para las próximas vacaciones, resolvemos esta duda que carcome a muchos viajeros, especialmente a aquellos enfermizos o que no quieren documentar su equipaje.

La incertidumbre sobre qué sustancias están permitidas y cuáles pueden ser retenidas en los filtros de seguridad del aeropuerto es una de las principales fuentes de ansiedad cuando toca la hora de convertirte en turista.

La buena noticia es que el botiquín personal cargado de medicina “por si acaso” o que son fundamentales en tu salud sí puede verificarse antes de preparar la maleta, de acuerdo con las normativas internacionales de aviación, y así evitar contratiempos.

Antes de subirte a un avión con toda la farmacia en el equipaje de mano, checa lo que sí y lo que no puede pasar de medicamentos.

¿Se pueden llevar medicamentos en el equipaje de mano? Canva

¿Se pueden llevar medicamentos en el equipaje de mano?

Es la TSA la que contesta a la pregunta sobre si puedes llevar medicamentos en el equipaje de mano y la respuesta es sí. Se permite llevar medicina, tanto en formato sólido como líquido, pero bajo un esquema de inspección y declaración.

Aunque el pasajero tiene la responsabilidad civil de presentar los artículos de forma ordenada y transparente ante los oficiales de aduana para facilitar los procesos de escaneo e identificación de sustancias.

Después de todo, la TSA es la entidad gubernamental de los Estados Unidos que ha marcado protocolos de revisión también en los aeropuertos de pauta internacional en la Unión Europea, América Latina y gran parte del continente asiático.

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¿Cómo guardar los medicamentos en el equipaje de mano?

Uno de los mayores temores de los viajeros que necesitan transportar soluciones líquidas, geles, aerosoles o jarabes medicinales es la famosa restricción internacional de los 100 ml por envase; sin embargo, los medicamentos líquidos esenciales están completamente exentos de esta regla.

La única condición innegociable es que debes extraer estos envases de tu maleta de mano antes de que comience el proceso de escaneo por rayos X y notificar al oficial de seguridad que transportas líquidos médicos de gran volumen para que puedan ser inspeccionados de forma manual o mediante escáneres de detección de explosivos.

En cuanto a las pastillas, desde una perspectiva estrictamente legal en la mayoría de los vuelos nacionales, no existe una prohibición explícita que impida transportar pastillas sueltas o en pastilleros dentro del equipaje de mano.

Sin embargo, el escenario cambia cuando cruzamos fronteras internacionales; las autoridades aduaneras de muchos países exigen que todos los fármacos estén perfectamente identificados para verificar su procedencia y legalidad.

La recomendación de oro de los expertos en turismo y salud es mantener siempre los medicamentos en sus envases y blisters originales, donde se aprecie claramente el nombre comercial del producto, la fórmula activa y la fecha de caducidad.

Las agujas hipodérmicas, los bolígrafos de inyección de insulina, las jeringas precargadas y los inhaladores para el asma están completamente permitidos en la cabina del avión.

La regla internacional exige que el pasajero demuestre la necesidad médica del dispositivo por medio de una receta médica donde se especifique que el paciente requiere el uso de dichos instrumentos para la administración de su tratamiento durante el trayecto del vuelo o de forma inmediata al aterrizar.

Además, es indispensable que las agujas viajen con sus protectores plásticos colocados de fábrica para evitar accidentes con el personal de seguridad durante una eventual revisión manual de la mochila.

En cuanto a suplementos en polvo (como fibra, proteínas, creatina o colágeno), las autoridades aeroportuarias tienen la obligación de revisar aquellos empaques que superen los 350 mililitros o 56 gramos de volumen.

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¿Es recomendable respaldar la medicina con una receta médica?

Viajar por tu propio país con medicamentos de venta libre no requiere de trámites burocráticos. Sin embargo, cuando te dispones a ingresar a otro país, la documentación médica se convierte en tu mejor escudo legal.

Si viajas con sustancias que requieren prescripción obligatoria o que entran en la categoría de tratamientos especializados, es fundamental pedir a tu médico de cabecera que redacte un informe o receta detallada que cumpla con estándares globales con la siguiente información:

Datos profesionales del emisor: nombre completo del médico, firma autógrafa, número de cédula o licencia profesional y datos de contacto de la clínica o institución de salud.

nombre completo del médico, firma autógrafa, número de cédula o licencia profesional y datos de contacto de la clínica o institución de salud. Identificación precisa del paciente: nombre completo del pasajero tal como aparece escrito en su pasaporte oficial de viaje.

Especificación científica del fármaco: además del nombre comercial de la marca del medicamento, la receta debe incluir de forma obligatoria el nombre genérico o principio activo de la sustancia.

Dosificación y justificación del volumen: el documento debe aclarar la dosis diaria que requiere el paciente y justificar por qué viaja con la cantidad de medicamento que lleva en el equipaje, demostrando que el volumen corresponde estrictamente a la duración de la estancia turística o laboral prevista.

Para agilizar cualquier proceso de verificación aduanera, es sumamente recomendable que el informe médico o la receta estén redactados en idioma inglés o, en su defecto, acompañados de una traducción simple pero fidedigna.

Llevar tus medicamentos en el equipaje de mano es una actividad completamente permitida, siempre y cuando se realice bajo las reglas del orden, el respeto a las normativas internacionales y la transparencia ante las autoridades de seguridad aeroportuaria.