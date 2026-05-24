Historia de Disneyland: cómo empezó el parque de diversiones más famoso del mundo

El “lugar más feliz del mundo” ha tenido ese título por más de 50 años, pero ¿te has preguntado cuál es la historia de Disneyland? Así es cómo empezó el parque de diversiones más famoso del mundo.

Disney es una maquinaria perfecta de entretenimiento global, y sus parques son un rincón del planeta diseñado meticulosamente para que los adultos se olviden de las facturas por pagar (excepto por los boletos) y los niños vivan sus fantasías en el mundo real.

Sin embargo, antes de convertirse en este imperio que recibe a decenas de miles de turistas procedentes de todos los continentes, este lugar no era más que una idea que muchos catalogaron como una locura financiera destinada al fracaso absoluto.

A principios de la década de los cincuenta, la industria del entretenimiento consideraba que los parques de diversiones tradicionales eran lugares sucios, inseguros, repletos de operadores de juegos de dudosa reputación y enfocados exclusivamente en hacer que los adolescentes gritaran en atracciones ruidosas mientras los padres se aburrían.

Cuando un visionario del cine animado propuso construir un espacio limpio, seguro y permanente donde los adultos y los niños pudieran divertirse juntos, los banqueros de Wall Street y los propios asesores económicos de Hollywood se rieron en su cara.

Le advirtieron que arruinaría su prestigioso estudio de animación y que el público olvidaría el proyecto en menos de seis meses… Y el resto, fue historia.

Historia de Disneyland Disney

¿Cómo empezó la construcción de Disneyland?

Walt Disney ya era una celebridad mundial gracias al éxito de Mickey Mouse y al largometraje Blanca Nieves y los siete enanos, pero en el plano personal, los fines de semana se enfrentaba al mismo dilema que miles de padres: encontrar actividades para convivir con sus hijas, Diane y Sharon.

La leyenda oficial de la compañía, confirmada por el propio Walt en múltiples entrevistas a lo largo de su vida, sitúa el nacimiento conceptual de Disneyland en una banca de madera de Griffith Park, un enorme parque público en Los Ángeles.

Mientras Walt se sentaba a comer cacahuates y miraba a sus hijas dar vueltas una y otra vez en el carrusel del lugar, se percató de una constante: los niños se divertían, pero los padres se limitaban a ser meros espectadores, ansiosos por que el tiempo pasara rápido para regresar a casa.

Fue en ese banco de parque donde Walt visualizó un espacio limpio, seguro y decorado donde las familias completas pudieran adentrarse en un entorno donde la fantasía cinematográfica cobrara vida física y palpable.

Su primer plan consistía en construir una pequeña atracción turística justo al cruzar la calle de sus estudios de animación en Burbank, California. Este proyecto, bautizado provisionalmente como Mickey Mouse Park, incluiría un paseo en un bote pequeño, una estatua del famoso ratón, un tren en miniatura (la gran obsesión personal de Walt) y algunas áreas verdes para que los fanáticos que visitaban el estudio se tomaran fotos.

Historia de Disneyland Disney

El riesgo financiero de construir Disneyland

Cuando Walt presentó formalmente la idea del parque a la mesa directiva de su propia empresa, la respuesta fue un rotundo "no". Su propio hermano y socio financiero, Roy O. Disney, consideraba que el proyecto era una distracción peligrosa que podría llevar a la bancarrota definitiva a la productora cinematográfica.

En 1952, Walt fundó una compañía completamente independiente de los estudios de cine utilizando su propio dinero personal: WED Enterprises (siglas de Walter Elias Disney). Para capitalizar esta nueva aventura, Walt vendió propiedades, liquidó pólizas de seguro de vida que había mantenido por años y vendió los derechos de su propio nombre para la comercialización de productos.

Además, firmó un contrato histórico con la cadena televisiva ABC que consistía en que ABC aportaría el capital necesario y respaldaría los préstamos bancarios para edificar el parque, y a cambio, Walt Disney produciría un programa de televisión semanal de una hora de duración titulado simplemente Disneyland.

En este programa, además de emitir caricaturas y documentales, Walt utilizaba los últimos diez minutos de cada episodio para mostrar planos, maquetas y maquetas en miniatura del parque temático que estaba construyendo, logrando que millones de hogares norteamericanos esperaran la inauguración.

Historia de Disneyland MUBI

La creación de Disneyland en California

En 1953, Walt Disney adquirió un terreno de 65 hectáreas cubierto de árboles frutales en Anaheim, California. La compra fue recibida con burlas por parte de los residentes de la zona y los medios locales, quienes no lograban entender por qué un magnate de Hollywood querría construir castillos de cuentos de hadas en medio de campos de cultivo agrícolas habitados por granjeros.

En julio de 1954, los equipos de construcción entraron formalmente al terreno, iniciando una carrera contrarreloj que duraría exactamente un año y un día. Tuvieron que talarse miles de árboles de naranja, excavar un río artificial de millones de litros de capacidad para el barco de vapor, edificar un castillo de hormigón y acero que luciera antiguo y moldear colinas artificiales para aislar visualmente el parque del mundo exterior.

El 17 de julio de 1955 se abrieron por primera vez las puertas de Disneyland al público en un evento especial de preapertura transmitido en vivo por televisión a nivel nacional para una audiencia estimada de 90 millones de espectadores (la mayor transmisión de la historia de la televisión hasta ese momento).

Sin embargo, este hecho se le conoció años después como el "Domingo Negro" debido a la cantidad de fallas técnicas y logísticas que acontecieron. Por ejemplo, entradas falsificadas, colapsos carreteros, una huelga local de plomeros que ocasionó que no hubiera agua potable en los bebederos del parque, etc.

A pesar de las críticas, a partir del 18 de julio de 1955, Disneyland fue inaugurado y miles de personas hicieron filas interminables para pagar su boleto de entrada de un dólar.

Walt Disney acuñó un término fundamental para la arquitectura de paisajes de sus parques: la creación de barreras visuales y emocionales. Diseñó el parque de modo que, una vez que el visitante cruzaba los túneles inferiores de la estación del tren de Main Street, el mundo real desaparecía por completo de su campo visual.

Todo lo que tus ojos percibían estaba diseñado por artistas y escenógrafos de cine (bautizados posteriormente como Imagineers). Cada área del parque poseía su propia paleta de colores, su propio diseño de vegetación, música ambiental específica filtrada por altavoces ocultos en los árboles e incluso olores artificiales sutiles para sumergirte en la temática correspondiente.

El proyecto de Disneyland no solo cumplió con las expectativas, sino que llevó la magia a otros destinos: Florida, Japón, Francia, Hong Kong y China. Cada uno de estos parques opera bajo los mismos pilares de hospitalidad, limpieza y diseño de inmersión total que Walt ideó en su vieja banca de Griffith Park.