¿Qué hacer si mi hijo pega? Consejos para corregirlo sin gritos

Que un niño pequeño pegue puede ser una situación frustrante para muchos padres. A veces ocurre durante un berrinche, al quitarle un juguete o simplemente cuando no sabe expresar lo que siente. Y aunque puede parecer alarmante, especialistas aseguran que este comportamiento es más común de lo que imaginas durante la primera infancia.

Lo importante no es reaccionar con enojo, sino aprender a guiar a los niños para que entiendan que golpear no es la manera correcta de expresar emociones.

Si alguna vez tu hijo te ha pegado y no supiste cómo reaccionar, aquí te contamos por qué ocurre y qué puedes hacer para corregir esta conducta de forma positiva y sin generar miedo.

¿Por qué los niños pegan?

Una de las dudas más comunes entre los padres es por qué los niños llegan a pegar, especialmente cuando son pequeños.

De acuerdo con especialistas como el neuropsicólogo Álvaro Bilbao, durante la primera infancia es normal que algunos niños reaccionen con golpes porque todavía no desarrollan por completo el lenguaje ni el control emocional.

Es decir, al no saber expresar lo que sienten con palabras, pueden reaccionar impulsivamente para defender un juguete, expresar frustración o mostrar enojo.

Además, esta conducta también puede aparecer cuando los niños sienten rabia al escuchar un “no” o cuando se les impide hacer algo que desean. Esa frustración puede llevarlos a actuar de manera agresiva sin comprender aún las consecuencias.

¿Cómo deben reaccionar los padres cuando un niño pega?

Aunque este comportamiento puede ser normal en ciertas etapas, eso no significa que deba ignorarse. La tarea de los padres consiste en enseñarles poco a poco a expresar sus emociones de una forma sana, ayudándolos a entender que golpear lastima a los demás.

El especialista señala que los adultos cumplen un papel fundamental, ya que mediante una crianza positiva pueden enseñar a los niños a reaccionar mejor ante el enojo, la frustración o los conflictos.

Más que castigar, se trata de acompañarlos y guiarlos mientras aprenden a controlar sus emociones.

¿Por qué los niños pegan y cómo evitarlo? Foto: Canva

¿Qué puedo hacer para que mi hijo no pegue?

Si tu hijo ha comenzado a pegar, es importante actuar con paciencia y constancia. Aunque no existe una fórmula mágica, sí hay estrategias que pueden ayudar a reducir esta conducta. Estas son algunas recomendaciones compartidas por Álvaro Bilbao.

Poner límites claros

Los niños necesitan límites para entender qué conductas son correctas y cuáles no. Por eso, es importante intervenir cuando notes que puede reaccionar golpeando, ya sea por un juguete, enojo o incomodidad con otros niños.

Permitir que expresen sus emociones es positivo, pero también deben aprender que pueden defender lo que sienten sin hacer daño a los demás.

¿Por qué los niños pegan y cómo evitarlo? Foto: Canva

Explicarles por qué no deben pegar

Hablar con los niños y explicarles las razones es fundamental para que poco a poco comprendan sus acciones.

Aunque sean pequeños, los niños desarrollan empatía y sensibilidad con el tiempo. Por eso es importante enseñarles cómo se sienten otras personas cuando reciben golpes o son tratados con agresividad.

Conversar con calma y hacerles entender las consecuencias de sus actos puede ayudar más que un regaño fuerte.

Evita gritarles cuando estén molestos

En momentos de tensión no siempre es fácil mantener la calma, pero gritar puede provocar que los niños se sientan asustados, frustrados o culpables.

La forma en la que reaccionan los adultos también les enseña cómo manejar sus propias emociones.

Por eso, hablarles con tranquilidad y corregirlos sin violencia ayuda a que aprendan a expresarse de mejor manera y se sientan seguros al momento de escuchar límites.

¿Por qué los niños pegan y cómo evitarlo? Foto: Canva

Si no sabes cómo acercarte a tu hijo después de que te golpeó, lo primero es respirar y calmarte antes de hablar con él. Desde la tranquilidad será más fácil enseñarle y acompañarlo.