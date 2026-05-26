¿Más vacaciones en el año escolar? SEP confirma suspensión de clases por 3 días

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la suspensión de clases por tres días en mayo. Con ello, el mes concluye con un puente más dentro del calendario escolar, lo que convierte a mayo en uno de los periodos con más suspensiones de actividades escolares.

El anuncio generó interés entre padres de familia y alumnos, especialmente porque ocurre antes del cierre oficial del año escolar, conoce qué día será el último puente de mayo, del año escolar 2026.

SEP confirma último puente de mayo del año escolar 2026: ¿Cuándo no habrá clases? Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo será el último puente de mayo confirmado por la SEP?

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP, el último puente de mayo será el viernes 29 de mayo de 2026. La fecha aparece marcada como sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, actividad en la que participan docentes y directivos escolares.

Este puente forma parte de los últimos descansos largos antes de las vacaciones de verano, noticia que despertó interés entre padres de familia y estudiantes, quienes se sorprendieron con este descanso oficial previo al cierre del año escolar.

Cabe señalar que la SEP mantuvo sin cambios el calendario escolar, pese a versiones que apuntaban a posibles modificaciones para adelantar el fin del ciclo escolar.

SEP confirma último puente de mayo del año escolar 2026: ¿cuándo no habrá clases? Especial

¿Por qué no habrá clases en escuelas de la SEP el 29 de mayo?

La suspensión de actividades se debe a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), una reunión mensual en la que maestros y autoridades educativas revisan estrategias académicas, desempeño estudiantil y necesidades de cada plantel.

La SEP explica en su calendario oficial que estas sesiones forman parte de las actividades obligatorias del ciclo escolar y se realizan regularmente el último viernes de cada mes.

UNICEF ha señalado que la planeación escolar y el acompañamiento docente son fundamentales para fortalecer el aprendizaje y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Aunque los estudiantes no asistirán a clases ese viernes, el personal docente sí llevará a cabo actividades internas de evaluación y organización académica.

SEP confirma último puente de mayo del año escolar 2026: ¿cuándo no habrá clases? SEP

¿Qué alumnos tendrán descanso por el Consejo Técnico Escolar?

El puente del 29 de mayo aplicará únicamente para estudiantes de educación básica, es decir:

Preescolar

Primaria

Secundaria

La medida incluye tanto escuelas públicas como privadas incorporadas a la SEP.

En contraste, universidades y algunas instituciones de educación media superior manejan calendarios independientes, por lo que las actividades podrían continuar con normalidad dependiendo de cada plantel.

La SEP también confirmó que el calendario vigente contempla 185 días efectivos de clases para educación básica.

SEP confirma último puente de mayo del año escolar 2026: ¿cuándo no habrá clases? SEP

Calendario SEP 2026: los días sin clases antes de vacaciones de verano

Tras el puente del 29 de mayo, todavía habrá otras fechas importantes marcadas en el calendario escolar 2025-2026. Una de ellas será el viernes 26 de junio, cuando se celebrará otra sesión del Consejo Técnico Escolar.

Posteriormente, el ciclo escolar concluirá oficialmente el 15 de julio de 2026, fecha establecida por la SEP para el fin de clases en educación básica.

Mayo se convirtió en uno de los meses con más descansos para estudiantes debido a fechas como el Día del Trabajo, el Día del Maestro y las sesiones del CTE.

Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP. Especial

¿Habrá más puentes después de mayo? Esto dice la SEP

Después del puente del 29 de mayo, la SEP ya no contempla otro descanso largo oficial durante mayo; sin embargo, sí habrá suspensión de actividades el viernes 26 de junio por Consejo Técnico Escolar.

El siguiente gran periodo vacacional llegará con las vacaciones de verano, programadas para iniciar tras el cierre del ciclo escolar el 15 de julio.

El calendario escolar 2025-2026 todavía contempla algunos días de suspensión para estudiantes de educación básica antes de las vacaciones de verano. Aunque mayo cerrará con uno de los últimos puentes del ciclo escolar, padres de familia y alumnos deberán mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales de la SEP para conocer cualquier ajuste o actividad extraordinaria rumbo al cierre de clases.