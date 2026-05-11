La SEP mantiene calendario escolar 2025-2026 sin modificaciones

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) acordaron mantener sin modificaciones el calendario escolar 2025-2026, por lo que el ciclo lectivo concluirá el próximo 15 de julio, como estaba previsto originalmente.

Tras la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha señalado que el ciclo escolar 2025-2026 se mantendrá sin cambios. El acuerdo se tomó en una sesión presidida por el secretario de Educación, Mario Delgado, junto a autoridades educativas de todo el país, donde se discutió el cierre del ciclo 2025-2026 y el inicio del 2026-2027.

Mario Delgado afirma que este nivel educativo debe responder a nuevas realidades y dejar de verse sólo como etapa de transición Foto: Especial

Aunque la SEP confirmó la decisión de no modificar las fechas, ninguna autoridad ha dado a conocer el acuerdo oficial debido a que la reunión se llevó a cabo a puerta cerrada.

La plenaria se convocó en un contexto de intensa controversia, suscitada por el desacuerdo de distintas organizaciones civiles ante la propuesta de adelantar el fin de clases en la educación pública. Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum había calificado la medida como solo una "propuesta que se debía analizar". El Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONADEU) se reunió para analizar las distintas posturas respecto a las implicaciones del adelanto.

La discusión sobre el calendario escolar se intensificó luego de que la SEP planteara concluir las clases el próximo 5 de junio. Cuartoscuro

Durante la discusión, el secretario Mario Delgado se refirió a la reflexión convocada por la presidenta Sheinbaum, señalando que la decisión inicial del siete de mayo pasado respondía a "realidades innegables". Estas incluían razones climáticas en ciertas regiones y los conflictos de movilidad y falta de atención que podría generar el Mundial de Fútbol.

Mario Delgado también justificó las preocupaciones sobre la duración del ciclo, argumentando que después de la entrega de calificaciones (post-15 de junio y hasta mediados de julio), las escuelas experimentan una inercia donde el tiempo se aprovecha para la "descarga administrativa".

El secretario sostuvo que en ese periodo, las aulas se mantienen abiertas "realmente sin un propósito pedagógico, sólo por cumplir un conteo," lo que "desvirtúa la dignidad docente" y convierte la escuela en una "estancia forzada". Este "tiempo muerto," según Mario Delgado, es a veces "burocracia, que roba espacio la convivencia familiar y a la salud mental de nuestra niñez".

Calendario Escolar 2025-2026. Especial

No obstante, reconoció que las voces de las madres de familia y el magisterio, cuyas realidades difieren según el territorio, no habían sido suficientemente escuchadas. Enfatizó que "México no cabe en un solo calendario," citando ejemplos como "Sonora a 45°, y la Huasteca potosina con calor y humedad.

El secretario también fue crítico con la presión externa sobre el sistema educativo: "es injusto, que las empresas pretendan que el aula resuelva su falta de flexibilidad laboral". Subrayó que la escuela es un "territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niños y niñas, por conveniencia del mercado".

A raíz de estas reflexiones, Mario Delgado propuso al consejo abrir la discusión para incorporar las visiones de padres, madres, y distintos actores del sistema educativo.