Despegar y Best Day se suman al Hot Sale 2026 con descuentos y beneficios exclusivos para viajar

Para este Hot Sale 2026, Despegar, la travel tech líder en América Latina, y Best Day, presentan nuevas promociones para que los viajeros puedan planear sus próximas vacaciones con grandes beneficios en vuelos, hospedajes, paquetes, actividades y más.

"Hot Sale se ha convertido en uno de los momentos más relevantes para la industria turística y para los viajeros que buscan planear con anticipación sus próximas experiencias. En Despegar acompañamos esa búsqueda acercando más oportunidades, beneficios y facilidades de pago para viajar dentro y fuera de México", señaló Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.

Del 25 de mayo al 2 de junio, los viajeros podrán encontrar descuentos de hasta 70 %, opciones de pago a 24 meses sin intereses, cupones por hasta $10,000 pesos y bonificaciones del 25 % con bancos participantes en Despegar y del 20 % en Best Day, facilitando así el acceso a destinos nacionales e internacionales.

Para este edición, las plataformas también ofrecerán descuentos especiales en cadenas hoteleras reconocidas como Meliá Hotels International, Palladium Hotel Group, Grupo Xcaret, RIU Hotels & Resorts, Hilton, Iberostar Hotels & Resorts, Bahia Principe Hotels & Resorts, Disney, Universal Destinations & Experiences, Fiesta Americana, Fiesta Inn, entre otras opciones, ampliando las alternativas para quienes buscan planear desde escapadas de descanso hasta viajes familiares y experiencias internacionales.

Con una oferta que integra vuelos, hospedaje, paquetes, renta de autos, actividades y asistencia al viajero, Despegar y Best Day refuerzan su apuesta por acercar más oportunidades de viaje a los mexicanos, invitándolos a aprovechar esta temporada de descuentos para descubrir nuevos destinos y aventuras con mayores beneficios.