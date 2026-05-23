Día Mundial de la Tortuga: ¿Qué tipos sí puedes tener como mascota?

Las tortugas domésticas suelen aparecer entre las mascotas favoritas de quienes buscan animales tranquilos y fáciles de mantener en casa. No hacen ruido, no necesitan paseos y muchas pueden adaptarse bien a espacios pequeños.

Pero antes de elegir una, hay algo importante que pocas personas consideran: cada especie tiene cuidados distintos y algunas pueden vivir durante décadas.

Desde tortugas acuáticas hasta terrestres, existen opciones más recomendables para principiantes y otras que requieren mucha más atención de la que parecen a simple vista y que, claro, puedes tener en casa.

Qué tortugas sí puedes tener como mascotas Canva

¿Qué tortugas puedes tener en casa y cuál es la mejor para principiantes?

Antes de elegir una tortuga como mascota, vale la pena saber que no todas tienen el mismo tamaño, alimentación o esperanza de vida.

Algunas especies superan fácilmente los 40 o 50 años, mientras que otras requieren acuarios enormes, lámparas especiales o cuidados constantes relacionados con temperatura y limpieza.

Por eso, especialistas recomiendan investigar bien qué tipo de tortuga se adapta realmente al espacio disponible y al tiempo que cada persona puede dedicarle.

Tortuga de orejas rojas

La tortuga de orejas rojas es una de las más populares para casa. Se reconoce por las franjas rojizas detrás de los ojos y suele recomendarse para principiantes porque puede adaptarse bien a espacios domésticos si tiene un acuario amplio y limpio. Cuando es joven consume más proteína, pero al crecer incorpora más vegetales a su dieta.

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Tortuga rusa

La tortuga rusa es terrestre y una de las favoritas para quienes buscan especies pequeñas. No suele crecer demasiado y disfruta excavar, por lo que necesita espacios secos con tierra adecuada. Además, tiene una alimentación principalmente herbívora.

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Tortuga de orejas amarillas

Muy parecida a la de orejas rojas, la tortuga de orejas amarillas destaca por las líneas amarillas alrededor del cuerpo y la cabeza. Es acuática, activa y puede vivir varias décadas con los cuidados correctos.

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Tortuga reeves o tortuga china del estanque

La tortuga reeves suele recomendarse bastante para personas que nunca han tenido reptiles. Tiene un tamaño más pequeño, un comportamiento tranquilo y cuidados relativamente sencillos en comparación con otras especies acuáticas.

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Tortuga mapa

La tortuga mapa llama la atención por las líneas de su caparazón, aunque necesita cuidados más específicos. El agua debe mantenerse en muy buenas condiciones para evitar infecciones y, en algunos casos, requiere suplementos alimenticios especiales.

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Tortuga pintada

La tortuga pintada es otra de las especies acuáticas más conocidas. Vive en zonas con vegetación y tiene una dieta variada, aunque requiere atención especial durante periodos de hibernación.

Qué tortugas sí puedes tener como mascotas Experto Animal

Lo que debes pensar antes de comprar una tortuga

Aunque las tortugas tienen fama de ser mascotas sencillas, la realidad es que requieren compromiso a largo plazo.

La limpieza del espacio, la alimentación y la temperatura cambian dependiendo de la especie y pueden representar más gastos y tiempo de lo que muchas personas imaginan al principio.

También es importante evitar comprarlas por impulso. Algunas crecen mucho más de lo esperado y otras no deberían liberarse en espacios naturales porque pueden convertirse en especies invasoras.

Por eso, antes de elegir una tortuga para casa, lo mejor es investigar qué especie realmente encaja con el estilo de vida, el espacio y los cuidados que cada persona puede ofrecerle.