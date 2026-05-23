Street Fever 2026: Cuándo, dónde y costos. ¡Esto es lo que tienes que saber!

La atmósfera de la moda urbana se prepara para una transformación donde las texturas del asfalto, los destellos de luz neón y el murmullo de los coleccionistas definirán la nueva edición de Street Fever 2026.

A través de una rueda de prensa, los organizadores validaron el despliegue sin precedentes que fusionará indumentaria exclusiva, diseño contemporáneo y experiencias interactivas de primer nivel.

Street Fever 2026: Cuándo, dónde y costos evento

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Street Fever 2026?

El esperado encuentro Street Fever 2026 se realizará los días 4 y 5 de julio de 2026 en las instalaciones del World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, consolidándose como la sede oficial.

El World Trade Center ha sido seleccionado nuevamente debido a su infraestructura idónea para albergar a más de 25,000 asistentes que buscan conectar con la cultura urbana global.

La ubicación estratégica facilita el acceso de los visitantes, permitiendo que el flujo de entusiastas de los sneakers (tenis deportivos) y el diseño transite cómodamente por todos los pabellones.

Street Fever 2026: Cuándo, dónde y costos Canva

Costos de los boletos y accesos para Street Fever 2026

Los costos para Street Fever 2026 inician en una fase de preventa con un precio de $250 pesos mexicanos por un acceso de un solo día a través de la plataforma oficial Boletia.

Para incentivar la permanencia durante el fin de semana completo, se ofrece una promoción de 2x1 respaldada por HSBC, permitiendo adquirir el abono para ambos días por el mismo costo.

El reingreso al recinto del World Trade Center será totalmente abierto y permitido durante las jornadas, garantizando una experiencia flexible para todos los compradores de boletos.

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Lanzamientos y colecciones imperdibles en Street Fever 2026

Las colecciones más esperadas de Street Fever 2026 incluyen el regreso de la línea "ICE CREAM" de Reebok junto a Pharrell Williams y Billionaire Boys Club, reviviendo los icónicos "Board Flip" de 2005.

Asimismo, la firma mexicana Machina presentará prendas de estética cyberpunk (subgénero de ciencia ficción con tecnología avanzada y bajo nivel de vida) que unen tecnología y futurismo textil.

Por otra parte, se revelará una colaboración especial de edición limitada entre la marca local Niño Feo y McCormick, junto con intervenciones gráficas del artista YESTERMAN con Orange Crush.

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Experiencias de cultura pop y coleccionismo

El ecosistema interactivo de Street Fever 2026 destacará por su primer pabellón exclusivo de cartas coleccionables, donde se reunirán expositores de trading cards, TCG y memorabilia (objetos con valor histórico).

En la zona de gaming (videojuegos), los asistentes podrán competir en retas rápidas de FIFA / FC para ganar premios de la marca PUMA, sumado a dinámicas del clásico juego UNO.

Quienes triunfen en las mesas de UNO obtendrán los cotizados Golden Tickets, bonos con un valor económico de hasta $3,000 pesos válidos para adquirir productos con expositores seleccionados.

Ficha Técnica del Evento