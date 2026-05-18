¿Cómo viajar al extranjero con tu mascota sin contratiempos? Guía completa para el Mundial 2026

¿Cómo viajar al extranjero con una preparación médica y legal correcta para evitar que detengan a tu compañero de vida en la aduana? Cruzar una frontera internacional con un perro o un gato requiere una estrategia rigurosa que va mucho más allá de comprar un boleto de avión.

Para garantizar el éxito, instituciones globales como el Departamento de Estado de los EE. UU. y el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS) dictan lineamientos estrictos que todo dueño responsable debe ejecutar con semanas de anticipación.

¿Cómo viajar al extranjero con tu mascota sin contratiempos? Canva

Cuáles son los trámites administrativos ante la embajada y requisitos de salud

Para saber cómo viajar al extranjero con protección legal, el primer paso es consultar directamente a la embajada del país destino para conocer sus regulaciones específicas de importación animal.

Cada territorio tiene normas exclusivas para protegerse de enfermedades zoonóticas (padecimientos transmisibles de animales a seres humanos, como la rabia). Los países insulares, debido a su aislamiento geográfico, aplican las políticas más severas del planeta.

Lo primero sería hablar a la embajada y pedir los requisitos... Habrá lugares en donde hay requisitos muy fuertes y es casi imposible llevarlo, principalmente las islas, como Inglaterra o Australia", advierte Alejandro Sánchez, Médico Veterinario y Gerente Técnico de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Salud Animal en México .

Muchos gobiernos exigen un certificado de vacunación vigente o pruebas de laboratorio. En ciertos destinos, se solicita el envío previo de muestras de suero sanguíneo a laboratorios internacionales validados para confirmar que el animal posee los anticuerpos necesarios.

¿Cómo viajar al extranjero con tu mascota sin contratiempos? Canva

Qué vacunas y desparasitantes son obligatorios para cruzar fronteras

Saber cómo viajar al extranjero con tu mascota requiere cumplir con la inmunización obligatoria contra la rabia y aplicar tratamientos farmacológicos específicos contra parásitos internos y externos.

Aunque la rabia es el requisito universal, el especialista señala que la leptospira (enfermedad bacteriana zoonótica que afecta riñones e hígado) suele descuidarse en los filtros sanitarios, permitiendo que ejemplares aparentemente sanos sigan dispersando la bacteria por el mundo.

La legislación solicita que el perro haya sido desparasitado... pero la mayoría de las legislaciones nunca hablan de qué tipo de desparasitación, si es interna o externa o ambas. Eso queda mucho a la interpretación de la persona en la aduana", detalla Sánchez

Para evitar contratiempos por vacíos legales, la recomendación experta es aplicar medicamentos de larga duración. Actualmente existen soluciones veterinarias avanzadas que protegen contra pulgas y garrapatas hasta por un año consecutivo con una sola dosis.

¿Cómo viajar al extranjero con tu mascota sin contratiempos? Canva

Cómo manejar el estrés y uso de transportadoras en el aeropuerto

Aprender cómo viajar al extranjero con animales implica habituarlos con meses de anticipación a su contenedor de viaje para mitigar el impacto del ruido y las multitudes.

El uso de la contención química (sedación o relajación mediante fármacos) nunca debe tomarse a la ligera ni administrarse de forma empírica. Cada paciente responde de manera diferente y automedicar a un perro o gato antes de un vuelo pone en riesgo su vida.

Si nunca he viajado con mi perro o con mi gato, sí voy a tener que recurrir a una contención química... Pero tiene que ser prescrita por el médico veterinario y aplicada inclusive a veces también por un médico veterinario", enfatiza el Gerente de MSD Salud Animal.

Aunque en las terminales aéreas se observan animales caminando con correa, lo mejor es que permanezcan dentro de transportadoras rígidas aprobadas. Esta transportadora representa su único espacio seguro y controlado en medio del caos del aeropuerto.

¿Cómo viajar al extranjero con tu mascota sin contratiempos? Canva

Cuál es la hidratación y alimentación adecuada durante el trayecto

Saber cómo viajar al extranjero con bienestar nutricional prohíbe realizar modificaciones improvisadas en la dieta comercial del animal antes o durante el traslado.

Las aduanas prohíben estrictamente el ingreso de alimentos frescos o cárnicos para prevenir la introducción de plagas. La única opción autorizada es el alimento seco (croquetas), el cual debe transportarse en su empaque original sellado de fábrica.

La hidratación es el factor más crítico en climas extremos. Los perros no sudan para regular su temperatura corporal, sino que realizan termorregulación (mecanismo físico para perder calor) exclusivamente a través del jadeo, lo que acelera la pérdida de líquidos corporales.

Muchas personas a veces para evitar que durante los viajes sus mascotas tengan el requerimiento de orinar prefieren disminuir la ingesta de agua. Pero no, es súper importante estar dando agua", aclara el médico veterinario.

Dejar a un animal dentro de un vehículo cerrado con las ventanas arriba es una acción sumamente peligrosa. Los automóviles acumulan calor térmico de forma exponencial, desencadenando un choque térmico mortal en cuestión de minutos.

¿Cómo viajar al extranjero con tu mascota sin contratiempos? Canva

Qué hacer si tu mascota se enferma 24 horas antes del vuelo

Para saber cómo viajar al extranjero sin imprevistos, es obligatorio programar una consulta veterinaria un día antes de abordar para obtener el certificado oficial de salud.

Si el animal presenta fiebre, episodios de vómito o letargo generalizado en la revisión aduanal, las autoridades sanitarias cancelarán su abordaje de forma inmediata para proteger la seguridad biológica del avión y del país de destino.

Ante este escenario, la responsabilidad ética obliga a posponer el traslado. Un animal convaleciente no posee las condiciones físicas para soportar la presión de la cabina ni el estrés del movimiento.

Planificar un viaje internacional con tu mascota no debe ser motivo de temor, sino un proceso de medicina preventiva rigurosa. Al asegurar sus vacunas, desparasitaciones de largo plazo y documentación legal, garantizas un trayecto seguro y digno para toda la familia.