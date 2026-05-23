¿Qué significa realmente la inclusión laboral? Fernando Franco, vocero de la Alianza Éntrale, lo deja claro:

No se trata de filantropía o de meter gente por meter gente. El verdadero cambio ocurre cuando las empresas ponen el piso parejo para todas las personas".

La exclusión laboral de personas con discapacidad (PcD) representa una pérdida de entre el 3% y 7% del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial, según datos del Banco Mundial.

Éntrale nació en 2016 como una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios para conectar el talento con oportunidades reales y transformar esta realidad.

¡Éntrale! Una iniciativa que cambia la vida de personas con discapacidad Canva

¿Qué es la Alianza Éntrale y cómo funciona?

Esta iniciativa vincula a más de 800 empresas aliadas con cámaras empresariales, gobierno y sociedad civil. Su propósito es derribar barreras y asegurar que cualquier PcD acceda a un empleo digno basándose únicamente en su talento.

Hasta la fecha, la plataforma ha facilitado la contratación de más de 67,000 personas con discapacidad en México. Además, cuenta con una base de datos de más de 25,000 candidatos, donde el 50% posee estudios de licenciatura concluida.

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El Distintivo Éntrale como credencial reputacional

Cada año, en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y COAMEX, se entrega el Distintivo Empresa Comprometida con la Inclusión Laboral. Este galardón reconoce a las organizaciones que demuestran políticas efectivas en favor de la igualdad de condiciones.

Este distintivo cumple con un doble propósito estratégico dentro del entorno corporativo:

Para las empresas: Funciona como una valiosa credencial reputacional ante inversionistas, consumidores y gobierno.

Funciona como una valiosa credencial reputacional ante inversionistas, consumidores y gobierno. Para las PcD: Sirve como una señal clara sobre cuáles organizaciones ofrecen las condiciones adecuadas para su desarrollo profesional.

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Pasos para crear una empresa incluyente

Para Fernando Franco, la transformación corporativa no depende de la buena voluntad, sino de una estrategia de negocio estructurada. El cambio profundo requiere el compromiso absoluto de los líderes para que la inclusión se vuelva parte del ADN de la organización.

El modelo propuesto por Éntrale para consolidar una cultura incluyente se sostiene en tres pilares esenciales:

1. Liderazgo consciente

Los directivos deben entender que la inclusión impulsa la innovación y la competitividad. No es un acto de altruismo, sino una decisión que enriquece la operación global de la compañía.

2. Operación y ajustes razonables

Es necesario revisar los procesos internos e implementar ajustes razonables (modificaciones físicas o de procedimiento de bajo costo y fácil aplicación). Esto incluye desde soportes lumbares hasta herramientas específicas de seguridad adaptadas al trabajador.

Los ajustes razonables se van a hacer por la persona que vaya entrando (...) son condiciones fáciles de aplicar, que no tienen un costo pesado para la organización, que no generan una inversión o una locura. Es ¿qué necesitas?" — Fernando Franco

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3. Normalización cultural

La inclusión debe verse reflejada en las políticas corporativas diarias para que no sea una sorpresa. Cuando la igualdad de oportunidades se institucionaliza, el entorno laboral fluye de manera natural.

Si nosotros lo tenemos en políticas corporativas, en procedimientos corporativos, en la estructura real de la organización, el día que cualquier persona toque la puerta no va a haber una sorpresa" — Fernando Franco.

Selección de personal basada en el talento

El reclutamiento incluyente se enfoca en las capacidades técnicas y humanas del candidato, dejando de lado sus limitaciones físicas. Se contrata al profesional por lo que puede aportar, no por su condición de discapacidad.

a selección de personal se debe de hacer simplemente contratando por talento (...) Tú no vas a contratar a la persona en silla de ruedas que es diseñador. Vas a contratar al diseñador que, por cierto, está en silla de ruedas" — Fernando Franco.

Las adecuaciones específicas no se realizan de forma generalizada, sino que se diseñan a la medida de la persona que se incorpora a la empresa. Organizaciones aliadas como Confé o la Federación Mexicana de Sordos apoyan activamente en este proceso de capacitación y transición.

La inclusión laboral es el camino hacia una sociedad más justicia, donde el talento sea el único factor que determine el éxito profesional. Conoce las herramientas de la Alianza Éntrale y transforma tu cultura organizacional hoy mismo.