Toma nota: esta es la mejor comida para perro según la Profeco

Hay perros que apenas escuchan abrir la bolsa de croquetas y corren como si acabaran de anunciarles un premio. Otros, en cambio, huelen el plato, dan media vuelta y dejan claro que algo ahí no les convence. Entre ingredientes difíciles de pronunciar, empaques llenos de promesas y precios que a veces parecen de restaurante gourmet, elegir alimento para mascotas se convirtió en una decisión mucho más compleja de lo que era hace algunos años.

En México, el mercado de comida para perro mueve miles de millones de pesos y cada vez aparecen más productos que aseguran tener proteína premium, fórmulas veterinarias o beneficios “naturales”. Pero cuando la Procuraduría Federal del Consumidor revisó distintas marcas comerciales, encontró diferencias importantes entre lo que algunas anuncian y lo que realmente contienen.

Los análisis consideraron porcentaje real de proteína, contenido de grasa, calidad nutrimental, etiquetado y cumplimiento de normas sanitarias, elementos clave para saber si una croqueta realmente aporta una alimentación equilibrada o solo depende de publicidad atractiva.

Las croquetas mejor evaluadas por Profeco

Entre las marcas con mejores resultados dentro de estudios comparativos destacó Royal Canin, especialmente por mantener buen equilibrio nutrimental y fórmulas enfocadas en distintas etapas y tamaños de perro.

Otra de las opciones mejor posicionadas fue Hill's Science Diet, reconocida por su contenido proteico y formulaciones utilizadas frecuentemente bajo recomendación veterinaria.

Purina Pro Plan también apareció entre las mejor evaluadas gracias a sus niveles de proteína y digestibilidad.

Profeco encontró además que varias marcas económicas cumplían adecuadamente con información nutrimental básica, aunque algunas utilizaban mayor cantidad de cereales o subproductos frente a opciones premium.

Uno de los puntos más importantes dentro de la evaluación fue verificar que el contenido declarado en la etiqueta coincidiera realmente con el producto analizado.

También se revisó la presencia de ingredientes que ayudan a digestión, salud dérmica y mantenimiento muscular, aspectos especialmente importantes en perros adultos o razas grandes.

Veterinarios recuerdan que no existe una única “mejor comida” universal para todos los perros. Factores como edad, actividad física, tamaño y condiciones médicas pueden cambiar completamente las necesidades alimenticias de cada mascota.

Otro detalle relevante es que el alimento más caro no necesariamente será el más adecuado. Algunos perros responden mejor a fórmulas simples y equilibradas que a productos con exceso de ingredientes o suplementos añadidos.

En los últimos años también aumentó considerablemente el interés por alimentos libres de colorantes artificiales y con proteínas más específicas como cordero, salmón o pavo.

Sin embargo, especialistas advierten que muchos términos usados en empaques —como “natural”, “holístico” o “premium”— no siempre tienen regulación estricta y pueden funcionar más como estrategia comercial que como garantía de calidad superior.

Actualmente, Profeco recomienda revisar siempre el primer ingrediente listado en el empaque, ya que este representa el componente predominante del producto. En general, las fórmulas donde la proteína animal aparece primero suelen considerarse mejores opciones.

Elegir alimento para perro termina siendo una mezcla entre nutrición, observación y sentido práctico. Porque al final, más allá de campañas publicitarias o bolsas llamativas, el verdadero indicador suele ser otro: un perro activo, con buen pelaje, digestión estable y ganas de correr hacia su plato cada vez que escucha abrir la bolsa.