¿Qué plataformas sirven para trabajar a distancia? Estas son las más útiles

Trabajar desde casa no depende únicamente de tener una computadora y conexión a internet. Cuando varias personas deben colaborar sin compartir una oficina, la comunicación, los archivos y las tareas necesitan mantenerse organizados, algo para lo que existen diferentes plataformas digitales.

Estas son las plataformas que puedes usar para trabajar a distancia

Las herramientas de colaboración permiten reunir conversaciones, archivos, reuniones y proyectos en espacios digitales para que los integrantes de un equipo puedan trabajar desde diferentes ubicaciones.

Algunas están especializadas en comunicación y otras se concentran en organizar pendientes o documentos.

Slack

Slack es una plataforma de comunicación para equipos que permite organizar las conversaciones mediante canales. Estos espacios pueden crearse para un proyecto, departamento o tema específico, evitando concentrar toda la comunicación laboral en largas cadenas de correos electrónicos.

También cuenta con mensajes directos, intercambio de archivos y Huddles para mantener conversaciones de voz o video. Además, puede conectarse con otras herramientas utilizadas en el trabajo, como Google Drive y aplicaciones de gestión de proyectos.

Esta combinación puede resultar útil para equipos que necesitan mantener una comunicación constante durante el trabajo a distancia, especialmente cuando sus integrantes no coinciden físicamente en una oficina.

Slack permite mantener la comunicación entre equipos de trabajo remoto. Canva

Microsoft Teams

Microsoft Teams combina diferentes funciones de colaboración en un mismo espacio. Los equipos pueden mantener conversaciones organizadas por canales y trabajar alrededor de proyectos, departamentos u objetivos.

Una de sus ventajas es la integración con las aplicaciones de Microsoft. Los archivos compartidos pueden abrirse y editarse de forma colaborativa, algo útil para empresas que ya utilizan herramientas de Microsoft 365 en sus actividades diarias.

Por sus características, puede servir para concentrar comunicación, reuniones y documentos sin tener que depender de una plataforma diferente para cada actividad.

Microsoft Teams reúne reuniones, mensajes y archivos para trabajar a distancia. Canva

Trello

Trello está pensado principalmente para organizar tareas y seguir el avance de proyectos mediante un sistema visual de tableros, listas y tarjetas.

Las tarjetas pueden representar actividades pendientes y avanzar por diferentes etapas conforme se completa el trabajo. De esta forma, un equipo puede consultar qué tareas siguen pendientes, cuáles están en proceso y quién está encargado de cada actividad.

Su formato también puede utilizarse de manera individual. Una persona que trabaja desde casa puede crear tableros para separar proyectos, organizar entregas o llevar un registro de sus pendientes.

Trello ayuda a organizar tareas y proyectos durante el home office. Trello

Asana

Asana es otra herramienta enfocada en la gestión del trabajo. Permite concentrar proyectos y tareas para que los integrantes de un equipo puedan consultar las actividades que deben realizar.

La plataforma también puede conectarse con herramientas utilizadas en entornos laborales. Entre sus integraciones se encuentran Slack, Gmail, Outlook, Google Drive, Microsoft Teams y Zoom.

Esta conexión entre servicios puede ayudar cuando una empresa utiliza varias aplicaciones para trabajar. Por ejemplo, una actualización realizada en un proyecto puede mantenerse relacionada con las conversaciones y documentos necesarios para completar la tarea.

Asana permite administrar proyectos y pendientes de equipos remotos. Asana

Zoom

Zoom es una de las herramientas orientadas a las reuniones por video y puede cubrir una parte importante del trabajo remoto cuando una conversación necesita realizarse en tiempo real.

Las videollamadas permiten mantener reuniones de equipo, presentar avances, realizar entrevistas o conversar con clientes sin que los participantes tengan que encontrarse en el mismo lugar.

Sin embargo, las reuniones son solo una parte del trabajo a distancia. Por eso, Zoom suele utilizarse junto con plataformas para administrar proyectos, mensajes y documentos. Entre las herramientas de colaboración actuales, se mantiene especialmente enfocada en la comunicación mediante video.

Zoom facilita las reuniones y videollamadas durante el trabajo remoto. Canva

Google Workspace

Google Workspace reúne varias herramientas que pueden utilizarse diariamente durante el trabajo remoto. El servicio incluye Gmail, Meet, Chat, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides y otras aplicaciones.

Una de sus funciones más útiles para equipos distribuidos es la edición de documentos en tiempo real. Varias personas pueden trabajar sobre un mismo archivo, consultar los cambios mientras se realizan y dejar comentarios sin crear diferentes versiones del documento.

Google Drive también permite almacenar y compartir archivos en la nube, mientras que Calendar y Meet pueden utilizarse para organizar reuniones y realizarlas por videollamada.

Google Workspace ofrece herramientas para colaborar desde cualquier lugar. Google Workspace

¿Qué plataforma conviene utilizar para trabajar desde casa?

Slack y Microsoft Teams están orientados principalmente a mantener la comunicación y colaboración, mientras que Trello y Asana pueden resultar más útiles para organizar tareas y proyectos.

Para reuniones virtuales puede utilizarse Zoom, mientras que Google Workspace reúne herramientas para crear documentos, almacenar archivos, administrar calendarios y realizar videollamadas.

Estas plataformas tampoco tienen que utilizarse de forma aislada. Muchas permiten integraciones entre sí, por lo que una empresa puede combinar una herramienta para mensajes con otra para gestionar proyectos y una tercera para almacenar documentos.