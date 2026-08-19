Feria del Amaranto 2026 en el Monumento a la Revolución: ¿Qué sí debes comprar?

El Monumento a la Revolución en la Ciudad de México se transformará en la sede gastronómica y cultural de la Feria del Amaranto 2026.

Este emblemático encuentro reunirá a productores locales para enaltecer el valor nutricional e histórico de uno de los alimentos tradicionales más importantes de México. Con acceso totalmente gratuito, las familias capitalinas y visitantes podrán disfrutar de tres días dedicados al sabor, las tradiciones y la riqueza agrícola de la zona sur de la capital.

Feria del Amaranto 2026 en el Monumento a la Revolución Canva

Fechas y horarios oficiales de la Feria del Amaranto 2026

La celebración se desarrollará del viernes 21 al domingo 23 de agosto en la explanada del Monumento a la Revolución en la CDMX.

Para planificar la visita con anticipación, los horarios de apertura y cierre por jornada están distribuidos de la siguiente manera:

Viernes 21 de agosto: De 10:00 a 18:00 horas, destacando la ceremonia de inauguración oficial a las 11:00 horas.

De 10:00 a 18:00 horas, destacando la ceremonia de inauguración oficial a las 11:00 horas. Sábado 22 de agosto: De 09:00 a 18:00 horas.

De 09:00 a 18:00 horas. Domingo 23 de agosto: De 10:00 a 16:00 horas.

El acceso es libre para todo el público, lo que convierte a este evento en un plan idóneo para recorrer el centro de la ciudad.

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Oferta gastronómica: productos artesanales derivado del amaranto

Los asistentes encontrarán una amplia variedad de productos elaborados por productores y artesanos locales directamente traídos del sur de la CDMX.

Entre la oferta culinaria y dulces tradicionales que se podrán degustar y adquirir destacan:

Tradicionales alegrías y obleas. Churritos salados y muéganos. Enjambres de chocolate artesanal. Variedad de pan y galletas horneadas con harina de amaranto.

Esta variedad resalta la versatilidad culinaria del superalimento en preparaciones tanto dulces como saladas.

Cartelera cultural y actividades en el Monumento a la Revolución

La feria no se limita únicamente a la muestra gastronómica, sino que contempla una programación cultural diseñada para toda la familia.

Las actividades culturales confirmadas incluyen:

Presentaciones en vivo de grupos musicales.

La tradicional Ceremonia Tóxcatl.

Puestas en escena y obras de teatro.

Conversatorios enfocados en preservar la historia agrícola y las costumbres de Tulyehualco

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Impulso a los productores locales de la Ciudad de México

El objetivo principal del evento radica en visibilizar el trabajo campesino e industrial de la alcaldía Xochimilco, particularmente del pueblo de Santiago Tulyehualco, zona emblemática por la siembra y transformación de esta semilla ancestral.

Comprar directamente a los expositores apoya la economía local y fomenta la conservación del patrimonio biocultural de la capital mexicana.