Feria del Amaranto 2026 en el Monumento a la Revolución: ¿Qué sí debes comprar?
Llega la Feria del Amaranto 2026 a la explanada del Monumento a la Revolución. Disfruta de gastronomía, música y entrada libre del 21 al 23 de agosto.
El Monumento a la Revolución en la Ciudad de México se transformará en la sede gastronómica y cultural de la Feria del Amaranto 2026.
Este emblemático encuentro reunirá a productores locales para enaltecer el valor nutricional e histórico de uno de los alimentos tradicionales más importantes de México. Con acceso totalmente gratuito, las familias capitalinas y visitantes podrán disfrutar de tres días dedicados al sabor, las tradiciones y la riqueza agrícola de la zona sur de la capital.
Fechas y horarios oficiales de la Feria del Amaranto 2026
La celebración se desarrollará del viernes 21 al domingo 23 de agosto en la explanada del Monumento a la Revolución en la CDMX.
Para planificar la visita con anticipación, los horarios de apertura y cierre por jornada están distribuidos de la siguiente manera:
- Viernes 21 de agosto: De 10:00 a 18:00 horas, destacando la ceremonia de inauguración oficial a las 11:00 horas.
- Sábado 22 de agosto: De 09:00 a 18:00 horas.
- Domingo 23 de agosto: De 10:00 a 16:00 horas.
El acceso es libre para todo el público, lo que convierte a este evento en un plan idóneo para recorrer el centro de la ciudad.
Oferta gastronómica: productos artesanales derivado del amaranto
Los asistentes encontrarán una amplia variedad de productos elaborados por productores y artesanos locales directamente traídos del sur de la CDMX.
Entre la oferta culinaria y dulces tradicionales que se podrán degustar y adquirir destacan:
- Tradicionales alegrías y obleas.
- Churritos salados y muéganos.
- Enjambres de chocolate artesanal.
- Variedad de pan y galletas horneadas con harina de amaranto.
Esta variedad resalta la versatilidad culinaria del superalimento en preparaciones tanto dulces como saladas.
Cartelera cultural y actividades en el Monumento a la Revolución
La feria no se limita únicamente a la muestra gastronómica, sino que contempla una programación cultural diseñada para toda la familia.
Las actividades culturales confirmadas incluyen:
- Presentaciones en vivo de grupos musicales.
- La tradicional Ceremonia Tóxcatl.
- Puestas en escena y obras de teatro.
- Conversatorios enfocados en preservar la historia agrícola y las costumbres de Tulyehualco
Impulso a los productores locales de la Ciudad de México
El objetivo principal del evento radica en visibilizar el trabajo campesino e industrial de la alcaldía Xochimilco, particularmente del pueblo de Santiago Tulyehualco, zona emblemática por la siembra y transformación de esta semilla ancestral.
Comprar directamente a los expositores apoya la economía local y fomenta la conservación del patrimonio biocultural de la capital mexicana.