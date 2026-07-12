Kate Middleton conquista Wimbledon 2026 con un elegante look; ¿por qué entrega los trofeos?

Kate Middleton volvió a ser una de las protagonistas de Wimbledon al presentarse este domingo en la final masculina del torneo. La princesa de Gales acudió al All England Club acompañada por el príncipe William y dos de sus hijos, George y Charlotte, en una visita que, además de atraer la atención del público, reafirmó una tradición que mantiene desde hace varios años como patrona del recinto.

Su asistencia tuvo un significado especial porque este torneo también está ligado a uno de los momentos más importantes de su vida reciente. En 2024, la final masculina de Wimbledon fue una de las primeras ocasiones en las que apareció públicamente después de anunciar que padecía cáncer y reducir considerablemente sus actividades oficiales mientras recibía tratamiento.

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Para esta edición, la princesa eligió un vestido midi en color verde oliva con una silueta fluida y una capa integrada que descansaba sobre los hombros. El diseño marcaba ligeramente la cintura y se complementó con una falda de movimiento sutil.

También llevó el tradicional lazo verde y morado del All England Lawn Tennis and Croquet Club, además de zapatos de ante marrón, un bolso del mismo tono y pendientes colgantes con forma de trébol.

¿Por qué Kate Middleton tiene un papel tan importante en Wimbledon?

Desde 2016, Kate Middleton ocupa el cargo de patrona del All England Lawn Tennis and Croquet Club, una responsabilidad que recibió por decisión de la reina Isabel II. Gracias a este nombramiento, la princesa participa en algunos de los momentos más relevantes del campeonato.

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Entre sus funciones se encuentra presidir parte de las actividades del torneo y entregar los trofeos de las finales individuales, razón por la que suele asistir durante el último fin de semana de Wimbledon, tanto a la final femenina como a la masculina.

La edición de 2024 hizo todavía más significativa su presencia en este evento. Aquel año, la final masculina representó su segunda aparición pública tras revelar que enfrentaba un tratamiento contra el cáncer.

Días antes había asistido al desfile Trooping the Colour, pero fue en Wimbledon donde recibió una emotiva ovación de pie por parte de los asistentes al ingresar al palco real. En esa ocasión estuvo acompañada por la princesa Charlotte.

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Así cerró Kate Middleton un fin de semana de actividades oficiales

Antes de presentarse en la final masculina, la princesa de Gales tuvo una agenda muy activa. El viernes acompañó al príncipe William al partido benéfico de polo celebrado en Windsor, al que regresó luego de dos años sin asistir.

Posteriormente acudió a la final femenina de Wimbledon y, un día después, volvió a la pista central para presidir el partido que definió al campeón del torneo masculino.

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Como parte de la tradición del campeonato y de las responsabilidades que desempeña como patrona del All England Club, Kate Middleton fue la encargada de entregar el trofeo al ganador, uno de los momentos más emblemáticos y esperados de Wimbledon.