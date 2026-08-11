El inesperado ingreso millonario que cambia el futuro económico de Kate Middleton y el príncipe William

Mientras Kate Middleton y el príncipe William disfrutan de unos días de descanso junto a sus hijos, la actualización con una nueva cifra millonaria ha puesto nuevamente las finanzas de los futuros reyes británicos bajo los reflectores.

¿Por qué la fortuna del príncipe William aumentó?

El responsable de este impulso económico es el histórico Ducado de Cornualles, el patrimonio que pertenece al heredero de la Corona y que acaba de reportar ingresos superiores a los 21 millones de libras.

El Ducado de Cornualles generó más de 21 millones de libras para el príncipe William. Reuters

De acuerdo con las cifras correspondientes al ejercicio financiero que terminó el 31 de marzo de 2026, el Ducado registró un superávit neto distribuible de 21.55 millones de libras, una cantidad que permite dimensionar el peso que tiene esta propiedad en la estructura económica de la familia del príncipe de Gales.

Aunque podría pensarse que esta suma incrementa directamente la fortuna personal de William, la realidad es más compleja. El dinero generado por el Ducado funciona principalmente como una fuente de ingresos para financiar las actividades oficiales del heredero, así como determinados gastos privados y familiares.

¿Cómo funciona el Ducado de Cornualles?

El Ducado de Cornualles tiene una historia que se remonta a 1337, cuando fue creado por el rey Eduardo III con un propósito muy concreto: garantizar una fuente de ingresos independiente para su hijo y para quienes ocuparan posteriormente el lugar de heredero de la Corona.

El patrimonio del heredero alcanzó un valor neto de 1,200 millones de libras. Reuters

William se convirtió en el vigésimo quinto duque de Cornualles después de que su padre, Carlos III, ascendiera al trono en 2022. Desde entonces, los beneficios generados por este enorme patrimonio forman una pieza fundamental de sus finanzas.

El Ducado abarca más de 51 mil hectáreas repartidas entre Inglaterra y Gales e incluye terrenos agrícolas, propiedades residenciales y comerciales, bosques, ríos, canteras y zonas costeras. También cuenta con negocios vinculados al turismo y la actividad rural.

Además, el patrimonio alcanzó un valor neto de aproximadamente 1,200 millones de libras al cierre del último ejercicio. Sin embargo, esta cifra tampoco debe confundirse con el patrimonio personal de William.

El Ducado de Cornualles no solo representa una fuente de ingresos millonaria: es una pieza clave del sistema que prepara al heredero para asumir algún día la Corona británica.

Los ingresos del patrimonio ayudan a financiar las actividades oficiales de los príncipes de Gales. IG

¿Kate y William son ahora más ricos?

El aumento en los ingresos del Ducado no significa que los príncipes de Gales puedan disponer libremente de todos sus activos. William recibe los beneficios económicos que genera el patrimonio, pero no puede vender sus principales bienes de capital y quedarse con el dinero.

El histórico Ducado fue creado en 1337 para garantizar ingresos al heredero británico. IG

De hecho, el sistema está diseñado para preservar el Ducado para las siguientes generaciones. Los recursos obtenidos mediante determinadas operaciones deben permanecer dentro de la estructura patrimonial y reinvertirse para garantizar que continúe generando ingresos para futuros herederos.

Una parte de los recursos permite financiar el trabajo oficial de William y Kate, además de sus compromisos filantrópicos. A diferencia de otros miembros de la familia real que dependen de recursos procedentes de la Sovereign Grant para determinadas funciones, el príncipe de Gales financia principalmente su actividad mediante los ingresos del Ducado.

William recibe los beneficios del Ducado, pero no puede disponer libremente de sus activos. IG

William, además, paga voluntariamente el impuesto sobre la renta correspondiente a los ingresos imponibles que recibe del patrimonio.

La noticia económica llega mientras Kate y William disfrutan el verano junto al príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, antes de retomar su agenda pública.

Uno de los acontecimientos más esperados será el próximo paso educativo de George, quien comenzará sus estudios en Eton College, el prestigioso internado británico donde también estudió su padre.