Sheinbaum rechaza que la Corte pague seguro médico a ministros: 'Que lo paguen ellos'

Desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vuelva a cubrir con recursos públicos un seguro de gastos médicos mayores para sus ministros.

En este contexto, la mandataria sostuvo que, si desean contratar una póliza privada, deben pagarla con su propio salario, pues cuestionó que los integrantes del máximo tribunal busquen recuperar prestaciones que habían sido eliminadas.

Lo anterior lo manifestó la jefa de Estado en su conferencia mañanera de este miércoles 19 de agosto, donde resaltó que este tipo de situaciones violan las medidas de austeridad implementadas en el Poder Judicial.

Algo pasa cuando entran a ese edificio. Se transforman. No estoy de acuerdo con que haya privilegios. Si ellos quieren pagar un seguro de gastos médicos mayores con su salario, que lo hagan. Que se atiendan en el ISSSTE o el IMSS-Bienestar o que lo paguen”, afirmó.

Aunado a lo anterior, la primera presidenta del país insistió en que el uso de recursos públicos para cubrir este tipo de prestaciones representa un privilegio que, desde su perspectiva, no corresponde a la política de austeridad que debe prevalecer entre los servidores públicos.

Hay que sacudirse eso. Hay que comportarse con humildad. Tienen un buen salario, el mismo que la presidenta”, recalcó.

La controversia ocurre después de que la propia Suprema Corte eliminara el pago del seguro de gastos médicos mayores para su personal y estableciera un esquema de atención mediante el ISSSTE.

El cambio formó parte de las medidas de austeridad aplicadas al Poder Judicial después de la reforma judicial. Documentos de la propia SCJN señalan que se determinó que funcionarios fueran registrados en los servicios del ISSSTE, con lo que desaparecieron los seguros de gastos médicos mayores para determinados servidores públicos.

La controversia ocurre después de que la propia Suprema Corte eliminara el pago del seguro de gastos médicos mayores para su personal. Cuartoscuro

No a los privilegios: Sheinbaum

Sheinbaum fue enfática al insistir que los ministros tienen libertad para contratar un seguro privado, pero no considera correcto que el costo sea absorbido por el presupuesto público.

No a los privilegios”, sostuvo la presidenta, al recordar que la austeridad debe aplicarse también al Poder Judicial.

La postura de la mandataria coincide con una de las líneas centrales de su administración: reducir prestaciones adicionales financiadas con recursos públicos y fortalecer el uso de las instituciones públicas de salud.

En enero pasado, durante la reinauguración de un hospital del ISSSTE en Morelos, Sheinbaum afirmó que ningún funcionario público debía recibir seguro de gastos médicos mayores y señaló que los recursos que anteriormente se destinaban a estas prestaciones podían canalizarse al fortalecimiento de los servicios públicos de salud.