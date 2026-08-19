Reportan al menos 11 bloqueos en Michoacán tras operativo contra el CJNG

Michoacán amaneció este miércoles bajo tensión por una serie de bloqueos carreteros, quema de vehículos y reportes de enfrentamientos en distintos puntos del estado, hechos que, de acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, estarían relacionados con un operativo de fuerzas federales desplegado desde el martes.

La información disponible hasta el momento debe considerarse preliminar, debido a que las autoridades estatales y federales todavía no han presentado un informe completo sobre el operativo, sus resultados y las causas de los bloqueos tras un operativo de seguridad contra un objetivo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hasta el momento, este último dato requiere confirmación oficial por parte de las autoridades federales.

Según versiones de testigos hombres encapuchados y armados los empujaron de sus unidades automotrices y posteriormente les prendieron fuego.

Reportes publicados este miércoles señalan que el despliegue federal habría derivado en al menos 11 bloqueos carreteros en diferentes regiones de Michoacán.

De acuerdo con las versiones, fuerzas especiales del Ejército Mexicano arribaron alrededor de las 13:00 horas del martes al aeropuerto de Uruapan para posteriormente iniciar un despliegue terrestre.

Uno de los puntos señalados fue la localidad de Los Palillos, en el municipio de Los Reyes, donde se habría registrado un enfrentamiento entre militares y civiles armados. De acuerdo con los reportes preliminares, cinco presuntos integrantes de un grupo criminal habrían muerto durante el intercambio de disparos.

Entre los puntos con bloqueos se encuentran los corredores Zamora-La Piedad, Sanabria-Purépero-Churintzio, Purépero-Tlazazalca, Zacapu-Quiroga y Zamora-Carapan. Amanda Bautista

Bloqueos afectan corredores carreteros de Michoacán

La reacción violenta habría alcanzado diferentes regiones del estado. Entre los puntos mencionados en reportes ciudadanos y periodísticos se encuentran los corredores Zamora-La Piedad, Sanabria-Purépero-Churintzio, Purépero-Tlazazalca, Zacapu-Quiroga y Zamora-Carapan.

También se han reportado afectaciones en los tramos Ocotlán-La Piedad, la zona de la caseta de Ocotlán y nuevamente la carretera Zamora-La Piedad.

Durante las primeras horas del miércoles también fueron señalados como puntos de mayor tensión la Morelia-Jiquilpan, a la altura de El Correo; la carretera La Piedad-Yurécuaro, en el kilómetro 6; Purépero-Tlazazalca, cerca de Global Gas; Ecuandureo-Zamora, a la altura de El Colesio, y Carapan-Zacapu, en las inmediaciones de una subestación de la CFE.

La situación coincide con reportes de bloqueos, quema de vehículos y presencia de fuerzas de seguridad en distintos corredores del occidente de Michoacán.

Ante los reportes, personal militar y policías municipales y estatales fueron desplegados hacia las zonas afectadas para atender los bloqueos y restablecer la circulación.

La situación genera especial preocupación por la importancia de las carreteras afectadas para la conexión entre municipios del Bajío, el occidente de Michoacán y Jalisco, además del traslado de mercancías y pasajeros.

La entidad ya ha registrado anteriormente episodios similares después de operativos contra organizaciones criminales. En febrero de 2026, por ejemplo, se reportaron bloqueos e incendios de vehículos en numerosos municipios de Michoacán tras un operativo federal, con despliegues de la Guardia Civil para liberar las vialidades.

Redes sociales difunden imágenes y reportes

Durante la mañana del miércoles comenzaron a circular en redes sociales fotografías, videos y mensajes sobre presuntas balaceras, vehículos incendiados y cierres carreteros.

Sin embargo, las publicaciones en redes sociales no constituyen por sí mismas una confirmación oficial, por lo que los datos sobre personas fallecidas, detenidos, integrantes de grupos criminales y daños materiales deben manejarse con cautela hasta que sean corroborados por las autoridades correspondientes.

Este punto es especialmente relevante ante la velocidad con la que se difunden versiones sobre los acontecimientos de seguridad en Michoacán.