Isaac del Toro es líder general de la Vuelta a Alemania (19 de agosto)

Isaac del Toro inició con el pie derecho la Vuelta a Alemania 2026 al conquistar el prólogo, con una exhibición de explosividad en las piernas para superar el tiempo del francés Paul Magner, lo que lo llevó a ser líder general.

El mexicano saldrá este jueves con el “maillot” azul para la Etapa 1. Además, es líder de la Clasificación de puntos y de los Jóvenes, ésta última como lo hizo en el Tour de Francia 2026.

En la Vuelta a Alemania 2026 hay dos mexicanos compitiendo. Edgar David Cadena Martínez, del Team Storck – MRW Bau, se ubicó en el puesto 42 del prólogo con un tiempo de 3’ 23”, y está a 15 segundos del tiempo de Isaac del Toro.

El integrante del UAE Team Emirates tiene siete segundos de ventaja sobre el italiano Giulio Ciccone, del Lidl Trek, considerado como su principal rival y ganador de la Clásica de San Sebastián de 2025.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA VUELTA A ALEMANIA 2026 (19 DE AGOSTO):

1. Isaac del Toro 3’ 08”.

2. Paul Magnier a +02”.

3. Laurenz Rex a +05”.

4. Marco Haller a +05”.

5. Andrea Raccagni a +06”.

6. Benjamin Thomas a +07”.

7. Antonio Tomas Morgado a +07”.

8. Giulio Ciccone a +07”.

9. Tibor del Grosso a +07”.

10. Tobias Müller a +07”.

42. Edgar Cadena a +15”.