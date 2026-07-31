¿La tiara "prohibida" de Lady Di? La joya que Kate Middleton y Meghan Markle evitan usar

Diana de Gales no necesitó pertenecer a la familia real para convertirse en uno de los personajes más queridos de la monarquía británica. Su forma de relacionarse con la gente, su estilo y hasta la manera en que rompió con algunas reglas no escritas hicieron que su figura trascendiera mucho más allá de su matrimonio con el entonces príncipe Carlos.

Y entre los objetos que quedaron ligados para siempre a su imagen está la llamada tiara Spencer, una joya que Diana eligió para el día de su boda en 1981.

En lugar de utilizar una pieza del joyero de los Windsor, la princesa decidió llevar una joya perteneciente a su propia familia. El gesto tenía un significado especial, ya que la tiara había sido utilizada por otras mujeres de los Spencer y representaba una tradición que venía de generaciones atrás.

La pieza tiene sus orígenes en 1919, cuando Lady Cynthia Hamilton, abuela paterna de Diana, recibió la parte central de la tiara como regalo de bodas. Con el paso de los años, la joya fue modificándose hasta convertirse en la pieza que hoy se relaciona directamente con la princesa.

La tiara Spencer Getty

Diana la utilizó en varias ocasiones y terminó convirtiéndola en uno de los accesorios más reconocibles de su imagen. Por eso, después de su muerte, muchos esperaban que alguna de sus nueras retomara esa tradición.

¿Por qué Kate Middleton y Meghan Markle no usan la tiara Spencer?

La explicación es mucho más sencilla de lo que algunos rumores han hecho creer. La tiara Spencer no pertenece a la familia real británica ni forma parte del joyero de la Corona.

La joya es propiedad privada de la familia Spencer y actualmente forma parte de la colección de Charles Spencer, noveno conde Spencer y hermano de Diana.

Por esa razón, Kate Middleton y Meghan Markle no tienen acceso habitual a ella como ocurre con otras piezas que sí pertenecen a la colección real. Las tiaras que ambas han utilizado en actos oficiales suelen formar parte del patrimonio de la Corona y son prestadas a las integrantes de la familia real para determinadas ocasiones.

Diana de Gales

Así que, aunque en redes sociales se habla de una supuesta "tiara prohibida", lo cierto es que no existe una prohibición conocida que impida a Kate o Meghan utilizarla. El principal motivo es que se trata de una joya privada de los Spencer.

Meghan Markle estuvo cerca de usarla en su boda

La historia tiene un detalle todavía más curioso. De acuerdo con lo contado por el príncipe Harry en sus memorias, Meghan Markle sí tuvo la posibilidad de llevar la tiara Spencer el día de su boda.

Las tías de Harry habrían preguntado si Meghan quería utilizar la misma joya que había llevado Diana cuando se casó con Carlos. La propuesta, según el relato del príncipe, emocionó a la pareja y Meghan incluso habría pensado en cómo combinar el velo con la pieza.

Boda de Meghan Markle con el príncipe Harry

Finalmente, la tiara no llegó a formar parte de su look nupcial. En su lugar, Meghan utilizó una pieza perteneciente al joyero real británico.

Una joya que sigue ligada a Diana

Después de la muerte de Lady Di, la tiara Spencer ha continuado apareciendo en acontecimientos familiares. Algunas mujeres de la familia Spencer, entre ellas las hermanas de Diana y otras integrantes de la familia, han mantenido viva la tradición de utilizarla en ocasiones especiales.

Sin embargo, la joya sigue teniendo un significado especial por una razón: cada vez que aparece, inevitablemente recuerda a Diana de Gales.

Kate Middleton y Meghan Markle han lucido otras piezas históricas de la realeza, pero la tiara que acompañó a Lady Di en uno de los días más importantes de su vida continúa lejos de sus cabezas.

la princesa Diana | Grosby

No porque esté "prohibida", sino porque, a diferencia de las joyas de la Corona, la tiara Spencer sigue perteneciendo a la familia de Diana. Y quizá sea precisamente eso lo que la hace todavía más especial.