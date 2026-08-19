Eclipse lunar de agosto 2026: esta es la hora exacta para verlo en vivo desde México

El en los próximos días, el cielo tendrá uno de sus momentos más esperados con un fenómeno astronómico que podrá observarse desde México. Se trata del eclipse lunar parcial de agosto de 2026, un espectáculo que permitirá apreciar cómo la sombra de la Tierra cubre una parte de la superficie de nuestro satélite natural.

A diferencia de un eclipse solar, este fenómeno no requiere protección especial para los ojos, por lo que bastará con buscar un sitio con buena visibilidad y condiciones meteorológicas favorables. Estas son las fechas, horarios y recomendaciones para no perder detalle.

¿Cómo y cuándo ver EN VIVO el Eclipse lunar de agosto 2026? Canva.

¿Cuándo será el eclipse lunar de agosto 2026 y a qué hora verlo en México?

Aunque en los calendarios astronómicos internacionales aparece como un eclipse del 28 de agosto de 2026, para México el fenómeno comenzará durante la noche del jueves 27 de agosto, debido a la diferencia horaria.

La NASA explica que el eclipse lunar parcial será visible desde gran parte de América del Norte y América del Sur, además de algunas regiones de Europa y África.

Para Ciudad de México, los cálculos astronómicos establecen los siguientes horarios:

Inicio del eclipse penumbral: jueves 27 de agosto, 19:23 horas

Inicio del eclipse parcial: jueves 27 de agosto, 20:33 horas

Máximo del eclipse: jueves 27 de agosto, 22:12 horas

Fin del eclipse parcial: jueves 27 de agosto, 23:51 horas

Fin del eclipse penumbral: 01:01 horas del 28 de agosto

El momento que más llamará la atención será el máximo, alrededor de las 22:12 horas, cuando la mayor parte del disco lunar estará dentro de la sombra más oscura de la Tierra.

Por ello, si solo tienes oportunidad de observarlo durante unos minutos, el periodo cercano a las 22:12 horas será uno de los momentos más importantes de la noche.

¿Cómo y cuándo ver EN VIVO el Eclipse lunar de agosto 2026? Canva.

¿En qué estados de México se podrá ver el eclipse lunar del 27 y 28 de agosto?

La buena noticia es que el eclipse no será exclusivo de Ciudad de México. La NASA indica que la zona de visibilidad abarcará gran parte de América del Norte y América del Sur, por lo que México se encuentra dentro de la región que podrá observar el fenómeno.

Sin embargo, la hora exacta de cada fase dependerá de la ubicación. Esto significa que el máximo del eclipse no ocurrirá necesariamente a la misma hora local en todas las ciudades del país.

Las herramientas astronómicas permiten consultar los horarios correspondientes a distintas ciudades mexicanas y conocer la posición de la Luna durante cada etapa. Por ello, quienes se encuentren fuera de la capital pueden revisar los datos específicos de su localidad.

Además del horario, será importante elegir un lugar con cielo despejado y buena visibilidad del horizonte. La contaminación lumínica no impide observar un eclipse lunar, pero un sitio oscuro puede ofrecer mejores condiciones para apreciar los cambios de iluminación de la Luna.

En Ciudad de México, por ejemplo, la Luna estará suficientemente elevada durante el máximo para facilitar la observación. Por eso, no será necesario acudir a un observatorio para disfrutar del fenómeno.

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¿Cómo se verá la Luna durante el eclipse lunar de agosto 2026?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna y nuestro planeta proyecta su sombra sobre la superficie lunar. En un eclipse parcial, solo una parte de la Luna entra en la umbra, que corresponde a la región más oscura de esa sombra.

La NASA distingue entre los eclipses lunares totales, parciales y penumbrales según la manera en que la sombra terrestre alcanza la Luna.

Durante el fenómeno del 27 y 28 de agosto, una parte considerable del disco lunar quedará cubierta por la sombra terrestre, mientras otra permanecerá iluminada por el Sol.

Uno de los aspectos que puede llamar la atención será el cambio de tonalidad de la Luna. Durante los eclipses lunares, la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre puede adquirir tonos rojizos antes de llegar a la superficie lunar.

Sin embargo, existe una precisión importante: no se trata de un eclipse lunar total. Por ello, aunque algunas imágenes o publicaciones puedan utilizar expresiones como “Luna de Sangre”, desde el punto de vista astronómico el fenómeno de agosto de 2026 debe identificarse como eclipse lunar parcial.

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¿Se necesitan lentes o telescopio para ver el eclipse lunar 2026?

Cabe mencionar que no necesitas lentes especiales para observar un eclipse lunar. Esta es una de las principales diferencias respecto de los eclipses solares. Durante un eclipse lunar, la persona observa la luz reflejada por la Luna y no directamente la intensa luz del Sol.

Por eso, el fenómeno puede disfrutarse a simple vista, siempre que las condiciones del cielo lo permitan.

Unos binoculares pueden ser útiles para observar con mayor detalle algunos accidentes de la superficie lunar, mientras que un telescopio permitirá obtener una imagen más cercana de la región que atraviesa la sombra terrestre.

También será posible intentar fotografiar el eclipse con un teléfono celular. Para obtener mejores resultados, se recomienda mantener el dispositivo estable y evitar depender demasiado del zoom digital. Un tripié o una superficie firme pueden ayudar a reducir el movimiento y conseguir imágenes más nítidas.

¿Cómo y cuándo ver EN VIVO el Eclipse lunar de agosto 2026? Canva.

¿Cuál es el mejor momento para salir a verlo?

Si estás en Ciudad de México, una buena estrategia es salir con anticipación y comenzar a observar la Luna desde las 20:33 horas, cuando inicia la fase parcial.

El momento central será aproximadamente a las 22:12 horas, cuando el eclipse alcance su máximo. Esta será una de las etapas más atractivas para quienes quieran apreciar con mayor claridad la sombra terrestre sobre la Luna.

La fase parcial terminará a las 23:51 horas, aunque el eclipse penumbral continuará hasta la 1:01 de la madrugada del 28 de agosto.

Por lo tanto, la noche del jueves 27 de agosto será la fecha que conviene marcar en el calendario para no perderse el fenómeno. No será necesario contar con equipo especializado: un cielo despejado, un sitio con buena visibilidad y unos minutos de atención serán suficientes para disfrutar de este espectáculo astronómico.

El eclipse lunar parcial de agosto de 2026 ofrecerá una oportunidad para observar desde México uno de los fenómenos más llamativos del calendario astronómico. Su principal ventaja es que podrá disfrutarse sin lentes especiales y desde distintos puntos del país, siempre que el clima permita una buena vista del cielo.