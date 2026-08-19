Bachillerato UNAM esquiva fallas; mantiene estables sus puntajes de ingreso

Tras la incertidumbre que marcó el proceso de ingreso a licenciatura de la UNAM, por las irregularidades detectadas en el examen aplicado en línea, la revisión de resultados y la posterior aplicación de un examen de control presencial, los resultados de bachillerato se mantuvieron sin cambios respecto a 2025.

En los 14 planteles de bachillerato de la UNAM, los puntajes mínimos de ingreso variaron entre cero y dos aciertos frente al año pasado.

Siete planteles conservaron exactamente el mismo corte: Prepa 1, con 104 aciertos; Prepa 4, con 95; Prepa 5, con 107; Prepa 6, con 114; Prepa 7, con 101; Prepa 9, con 111, y CCH Sur, con 97.

La Prepa 6 Antonio Caso se mantuvo como el plantel con el mayor puntaje de ingreso, con 114 aciertos de 128. El promedio de los asignados fue de 117.62.

El mayor incremento se registró en el CCH Naucalpan, cuyo corte pasó de 83 a 85 aciertos. Así, el movimiento máximo entre los cortes de 2025 y 2026 en el bachillerato de la UNAM fue de apenas dos aciertos.

En total, la Universidad asignó alrededor de 35 mil 600 lugares en sus planteles de educación media superior. El promedio general de los alumnos asignados fue de 103.70 aciertos.

Sólo tres estudiantes obtuvieron un puntaje perfecto en el examen de ingreso al bachillerato este año, una cifra inferior a los nueve registrados el año pasado.

De acuerdo con la SEP, 99.2% de los más de 191 mil jóvenes que participaron en Mi Derecho, Mi Lugar 2026 obtuvo un lugar en alguna de sus tres primeras opciones de bachillerato,

Los resultados dados a conocer este martes reflejan que 141 mil 738 estudiantes fueron asignados a su primera opción, una cifra que la SEP contrastó con los 47 mil 967 jóvenes que en 2024 obtuvieron un lugar en su primera opción mediante el entonces concurso de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS).

El titular de la SEP, Mario Delgado, destacó que más de 51% de los aspirantes son mujeres y sostuvo que el nuevo esquema busca que las y los jóvenes puedan elegir dónde continuar sus estudios, en lugar de que un examen determine su acceso al bachillerato.

Además, se informó que los jóvenes que no iniciaron o no concluyeron su registro tendrán una nueva oportunidad del 19 al 26 de agosto.

También podrán participar en este periodo quienes seleccionaron únicamente opciones de la UNAM o del IPN y no obtuvieron un resultado favorable en sus respectivos procesos.

La dependencia llamó a los aspirantes a no quedarse fuera y realizar su registro durante este periodo.

Finalmente, la SEP aseguró que están abiertas las inscripciones para ingresar a alguno de los 264 planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza.

Los estudiantes inscritos en este modelo serán beneficiarios de la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior.

El registro requiere, entre otros documentos, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.

“Me siento emocionada, confiaba en mí”

A las cuatro de la mañana, mientras buena parte de los aspirantes todavía dormía, Sayumi ya estaba frente a la computadora para conocer su resultado de Mi Derecho, Mi Lugar.

Tiene 15 años y estaba nerviosa. Cuando finalmente pudo consultar su resultado, encontró lo que esperaba: 115 aciertos y un lugar en su primera opción, el CCH Azcapotzalco.

“Me siento muy emocionada, muy contenta. Estaba un poquito nerviosa, pero confiaba en mí, me tenía mucha confianza”, relató después de conocer su asignación y asegurar que el examen en línea puso a prueba sus nervios.

La madre de Sayumi, egresada de Odontología de la FES Iztacala, considera que los exámenes en línea tienen ventajas, pero también enfrentan obstáculos que no necesariamente dependen de los estudiantes.

Incluso, dijo, la familia tuvo que prepararse ante la posibilidad de una falla eléctrica y comprar un equipo para mantener conectado el servicio de internet.

“Creo que sí nos faltan muchos recursos para que sea un examen en línea equitativo para toda la sociedad”, señaló.

Laura Toribio