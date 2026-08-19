¿Importa la herramienta o importa la idea?

Por Daniel Legaspi*

En el Fedro, Platón puso en boca de Sócrates una advertencia contra la escritura. El temor era que, al confiar nuestras ideas a un soporte externo, debilitáramos la memoria y termináramos con la apariencia de sabiduría, pero no con el conocimiento. Más de dos mil años después, resulta difícil imaginar el desarrollo humano sin aquello que entonces despertaba desconfianza. La historia de las herramientas también es la historia de nuestra capacidad para hacer más. Cada nueva tecnología modifica habilidades, elimina ciertas fricciones y desplaza tareas hacia espacios donde el criterio humano resulta más valioso.

Sin embargo, frente a la IA hemos construido una discusión demasiado binaria. Si un texto, una imagen o una idea tuvo su asistencia, pareciera que automáticamente pierde valor. Como si el mérito dependiera de haber recorrido todo el camino sin herramientas y no de la calidad, utilidad o verdad del resultado. Hay contenido automatizado que aporta poco. También lo había antes de la IA. La herramienta no garantiza inteligencia, creatividad ni rigor. Pero tampoco los elimina.

La discusión se vuelve más interesante cuando entra el derecho. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial exige, en determinados supuestos, que los contenidos generados o manipulados mediante IA puedan ser identificados como tales. Anthropic, por ejemplo, anunció un sistema de marcado para los textos generados con Claude. La marca, sin embargo, no responde por sí misma la pregunta sobre la autoría. Su función es identificar la posible intervención de una herramienta, no determinar quién aportó la idea, quién tomó las decisiones creativas, quién es titular de derechos sobre el resultado o quién debe responder por él. Ese matiz importa.

El derecho de autor nunca ha protegido las herramientas utilizadas para crear. Protege, en cambio, la aportación humana que puede identificarse detrás de una obra. En México, la Ley Federal del Derecho de Autor define al autor como la persona física que crea una obra literaria o artística. En otras jurisdicciones, como EU, las autoridades han seguido una lógica similar: utilizar inteligencia artificial como herramienta de asistencia no necesariamente impide la protección cuando existe suficiente expresión creativa humana. Eso obliga a mirar con mayor cuidado cómo se crea hoy.

Un prompt aislado puede no ser suficiente para hablar de autoría. Pero una interacción prolongada puede involucrar decisiones sobre la idea inicial, la estructura, el tono, las fuentes, los argumentos, las preguntas, la selección de respuestas y la edición final. La inteligencia artificial puede proponer palabras, alternativas o caminos; la persona puede seguir determinando qué quiere decir, qué descarta, qué modifica y qué está dispuesta a sostener.

No protegemos la herramienta. Protegemos la decisión humana que la orienta. Y sí, este artículo tuvo involucramiento de IA, como también lo tienen ya algunas otras actividades de mi día a día. No porque la herramienta sustituya una idea que no existe, sino porque me permite conversar sobre ella, cuestionarla, ordenarla y encontrar una mejor forma de transmitirla. La idea inicial, las preguntas que fui formulando, los argumentos que decidí conservar o descartar y cada palabra que finalmente estoy dispuesto a firmar forman parte de ese proceso. La IA participó; el criterio y la responsabilidad sobre el resultado siguen siendo míos.

Quizá por eso deberíamos dejar de utilizar la presencia de IA como una etiqueta automática de menor valor. La pregunta relevante no es solamente si una máquina participó, sino qué hizo la persona con ella. ¿Investigó? ¿Contrastó? ¿Corrigió? ¿Aportó criterio? ¿Asumió responsabilidad? La transparencia importa. También la veracidad, el respeto a los derechos de terceros y el uso responsable de la tecnología. Pero la transparencia no debería convertirse en un prejuicio.

La humanidad ha avanzado al crear herramientas que amplifican sus capacidades. La inteligencia artificial es una de ellas y seguramente no será la última. El reto no consiste en demostrar que todavía podemos hacer todo sin ayuda, sino en aprender a utilizar mejor aquello que tenemos a nuestro alcance. Quizá la pregunta que tendremos que dejar de hacernos es si utilizamos IA. La pregunta verdaderamente importante será qué fuimos capaces de hacer con ella.

*Experto en IA