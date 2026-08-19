Un virus que no conoce fronteras

En torno al control del sarampión, nada fácil la tiene México, sobre todo por los cambios que Estados Unidos está teniendo en sus esquemas de vacunación. Nuestro país comparte frontera con EU y los primeros brotes de personas enfermas de sarampión, hace un año, ocurrieron en Texas y posteriormente impactaron en México.

Todo comenzó cuando un niño de nueve años fue con sus padres a visitar a familiares en Seminole, Texas, en 2025. Después de regresar a su hogar en Chihuahua, México, una erupción roja apareció en su piel. En cuestión de semanas, el sarampión se extendió en toda la comunidad estudiantil, por lo que la escuela tuvo que cerrar.

El pasado 10 de agosto, el presidente Donald Trump y el secretario de Salud de EU, Robert F. Kennedy Jr., firmaron una orden ejecutiva que reduce de 18 a 11 el número de vacunas infantiles recomendadas de forma universal y promueve espaciar las aplicaciones en varias visitas médicas. Inmunizaciones como hepatitis A, hepatitis B, rotavirus, meningococo, influenza y covid-19 pasan a criterios de grupos de riesgo o decisión clínica compartida entre padres y médicos.

La medida sugiere programar en más visitas separadas las aplicaciones durante el primer año de vida, en lugar de administrarse varias en una sola consulta. Y plantea separar la vacuna triple viral (sarampión, paperas y rubéola) en tres aplicaciones individuales cuando estén disponibles. De inmediato, organizaciones como la Academia Estadunidense de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud advirtieron que no existe evidencia científica que avale dividir o retrasar estas vacunas, reiterando que son seguras. Basta recordar que la comunidad científica y legisladores han criticado el actuar de Robert F. Kennedy Jr., debido a su postura antivacunas y al desmantelamiento de agencias de salud pública.

El escenario para México no es fácil, porque las enfermedades no tienen fronteras y muchas de las acciones en salud que tomen nuestros vecinos del norte repercutirán, para bien o para mal, en nuestro país. De entrada, México está en grave riesgo de perder su certificación como país libre de transmisión endémica de sarampión, otorgada por la OPS en 2016. EU está en la misma situación, pues a la fecha registra 38 brotes y 2 mil 566 casos de sarampión. Y aunque el gobierno mexicano ha solicitado a este organismo internacional plazos de evaluación para intentar contener la cadena de transmisión y demostrar el control del virus, lo cierto es que se siguen presentando casos en territorio nacional. Situación que se agudizará, seguramente, con los recientes cambios en los esquemas de vacunación en EU, que dejarán desprotegidos de la vacuna contra el sarampión a miles de niños.

Al corte del 11 de agosto, nuestro país registra 19 mil 235 casos confirmados de sarampión y 45 defunciones, de 2025 a 2026. Los 32 estados de la República Mexicana presentan casos de sarampión. Jalisco, CDMX y Chiapas son los que tienen el mayor número de contagios.

ABATELENGUAS

Bien por la medida que la presente administración federal tomó para que las enfermeras y enfermeros del país puedan prescribir medicamentos para ciertos casos específicos, siempre y cuando no haya un médico o pasante de medicina en el lugar. Varios países, como EU, Canadá, Reino Unido y España, ya lo hacen. Su personal de enfermería puede recetar medicinas bajo guías autorizadas.

Esta medida, publicada el año pasado en el DOF y puesta en marcha desde este mes, sin duda alguna ayudará, principalmente en las zonas rurales e indígenas del país,

BAJO EL MICROSCOPIO

Llama la atención que seis de las nueve ministras y ministros de la SCJN hayan propuesto en su anteproyecto de presupuesto para 2027 una previsión para restituir el seguro de gastos médicos mayores a 300 mandos altos y medios de la institución, excluyendo a los ministros. Con está decisión, surgen las preguntas: ¿no los atendieron bien en el ISSSTE? o ¿están tardando mucho para llegar con un especialista? Basta con darse una vuelta a cualquier hospital general del Instituto o pedir una cita médica para dar respuesta a esas preguntas.