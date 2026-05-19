¿Qué hay en Mahahual? Lugar donde Semarnat rechazó el proyecto 'Perfect Day'

El proyecto turístico 'Perfect Day México' que Royal Caribbean buscaba construir en la zona de Mahahual, ubicada en el municipio Othón P. Blanco de Quintana Roo, finalmente fue rechazado por la Semarnat, tras las múltiples protestas en redes sociales y plataformas de internet que se oponían al mismo, por ello, vale la pena conocer qué existe en esta localidad que la población mexicana se empeñó en proteger.

EL SISTEMA ARRECIFAL Y LAS ESPECIES EN RIESGO DE MAHAHUAL

La zona costera de Mahahual despliega una interacción natural directa. El entorno fusiona la selva baja, los manglares, las dunas costeras y las aguas del mar turquesa del Caribe mexicano.

Bajo la superficie marina el paisaje cambia radicalmente. A escasos metros de la arena blanca yace una sección del Sistema Arrecifal Mesoamericano, catalogado oficialmente como el segundo más grande del planeta.

Playa de Mahahual. Foto: caribemexicano.travel

Las aguas cristalinas albergan vida constante. En esta zona nadan tortugas marinas, bancos con centenares de peces, tiburones nodriza, delfines y rayas.

La Secretaría de Marina, mediante un documento de su Dirección Ejecutiva de Investigación y Desarrollo, sitúa a la reserva natural de Banco Chinchorro como el principal atractivo biológico de la región sur del estado.

Este santuario natural concentra más de 870 especies de plantas y animales. La Norma Oficial Mexicana (NOM-059) clasifica a varias de estas especies bajo estatus de riesgo por el daño a su hábitat.

Selva de Mahahual. Foto: caribemexicano.travel

En tierra firme domina el jaguar. Víctor Rosales, fundador del proyecto de conservación Aak Mahahual, alertó en 2021 sobre la presencia de este felino en la Península, registrado oficialmente como una especie en peligro de extinción.

El ecosistema terrestre da refugio a múltiples especies endémicas. El área concentra aves migratorias de la Península de Yucatán, serpientes, ocelotes, pumas, monos araña y ejemplares del tapir centroamericano.

EL IMPACTO DE 21 MIL TURISTAS DIARIOS EN EL ECOSISTEMA

La constructora proyectaba un complejo exclusivo para turistas extranjeros llegados al sureste de México en los cruceros de Royal Caribbean. La reciente divulgación de los daños ambientales encendió las protestas digitales y alertó a las autoridades.

La presión en plataformas sociales motivó la intervención del gobierno federal. Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) analizó el expediente y dictaminó la negativa definitiva anunciada este 19 de mayo.

Estructura de madera en el mar de Mahahual. Foto: caribemexicano.travel

Organizaciones ambientales como Greenpeace México y Sélvame del Tren centraron sus críticas en la proyección operativa del inmueble. Mahahual apenas registra una población local de tres mil habitantes y carece de infraestructura para recibir multitudes masivas.

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) detalló la viabilidad comercial de la empresa. El documento exhibió planes para construir un parque acuático diseñado para recibir a 21 mil turistas de crucero diarios y operar con 2 mil 500 colaboradores.

El plano de 'Perfect Day México' abarcaba una superficie de 825 mil 808 metros cuadrados. La obra ocuparía 404.88 metros cuadrados de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

Crucero sobre el mar de Mahahual Foto: caribemexicano.travel

El proyecto impactaba directamente cuerpos de agua humedal y zona selvática. La empresa propuso conservar el 100% de las áreas de manglares (45 hectáreas) para cuidar la biodiversidad, propuesta que resultó insuficiente para lograr la autorización federal.

De esta manera, el proyecto turístico no fue autorizado y se priorizó proteger el ecosistema del Caribe mexicano y las especies que habitan en el mismo, ya que, como se mencionó anteriormente, varias de ellas se encuentran en peligro de extinción.