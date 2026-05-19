Las cucarachas son una de las plagas domésticas más difíciles de detectar y eliminar. Aunque suelen esconderse durante el día, si llegas a ver una, es probable que no esté sola. Esta es una señal que puede ayudarte a descubrir si hay un nido dentro de tu casa antes de que el problema se vuelva más grande.

Usualmente, las cucarachas habitan lugares donde encuentran condiciones indispensables para sobrevivir, como agua, comida y refugio. No solo representan un problema de higiene, también pueden afectar la salud respiratoria de grupos vulnerables como niños y personas con asma.

¿Cómo encontrar un nido de cucarachas en casa? Canva

¿Cómo saber si hay un nido de cucarachas en tu casa?

Entre las primeras señales de una infestación de cucarachas en el hogar está encontrar sus heces, las cuales son pequeños puntos negros parecidos al café molido en cajones, esquinas o detrás de los electrodomésticos. En ocasiones, también puede aparecer un olor fuerte y húmedo que suele concentrarse en espacios cerrados.

Otra señal es hallar los huevos de las cucarachas, estos lucen como pequeñas cápsulas pardas o negras, con una forma similar a una píldora y de aproximadamente 8 milímetros de largo. Pueden encontrarse cerca de comida y agua, especialmente en lugares como la cocina y el baño.

De acuerdo con la Environmental Protection Agency, ver cucarachas durante el día puede ser una señal de infestación severa, ya que normalmente permanecen ocultas y salen por la noche. Además, la presencia de cápsulas de huevos, llamadas ootecas, es otra alerta importante.

Cabe mencionar que en infestaciones avanzadas, incluso es posible escuchar sonidos leves provenientes de muebles o paredes durante la noche.

¿Cómo encontrar un nido de cucarachas en casa? Canva

Los lugares donde las cucarachas suelen esconderse dentro del hogar

Las cucarachas buscan zonas cálidas, húmedas y con acceso a comida. Por ello, la cocina y el baño son los principales focos de infestación.

La National Pest Management Association indica que estos insectos suelen esconderse en:

Detrás del refrigerador

Debajo del fregadero

Dentro de grietas y tuberías

En motores de electrodomésticos

Entre cajas de cartón y papel acumulado

Además, la Environmental Protection Agency advierte que pueden ingresar por pequeñas aberturas alrededor de puertas, ventanas y drenajes.

Los expertos recomiendan revisar constantemente zonas poco ventiladas, especialmente detrás de muebles pesados y aparatos que generan calor.

¿Cómo encontrar un nido de cucarachas en casa? Canva

Señales en la salud relacionadas con una infestación de cucarachas

Además de observar insectos vivos, existen otras pistas que pueden revelar la presencia de un nido.

La Environmental Protection Agency explica que los residuos de cucarachas permanecen suspendidos en el aire y pueden afectar la calidad ambiental dentro del hogar, provocando alergias repentinas o problemas respiratorios.

Especialistas del Minnesota Department of Health señalan que los restos de piel y excremento de estos insectos pueden desencadenar alergias y crisis asmáticas.

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¿Qué hacer si encuentras un nido de cucarachas en la cocina o el baño?

Si detectas un posible nido, lo primero es eliminar cualquier fuente de alimento y humedad. Limpiar restos de comida, reparar fugas y mantener la basura cerrada puede ayudar a controlar la plaga.

La Environmental Protection Agency recomienda utilizar trampas y cebos en gel en lugar de aerosoles, ya que algunos insecticidas dispersan a las cucarachas hacia otras zonas de la vivienda. También aconseja:

Sellar grietas y agujeros

Limpiar detrás de electrodomésticos

Evitar la acumulación de cartón y papel

Guardar alimentos en recipientes herméticos

Cuando la infestación es severa, lo mejor es acudir con especialistas certificados en control de plagas para evitar riesgos a la salud.

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¿Cómo evitar que las cucarachas regresen después de eliminar el nido?

Eliminar el nido no siempre significa acabar por completo con el problema. La prevención es fundamental para impedir que las cucarachas vuelvan a aparecer.

La Environmental Protection Agency recomienda mantener secos los baños y las cocinas, además de evitar dejar platos sucios durante la noche. Asimismo, la National Pest Management Association señala que el desorden facilita la reproducción de estos insectos.

Especialistas sugieren realizar inspecciones frecuentes detrás de muebles y electrodomésticos para detectar señales tempranas y actuar antes de que la infestación se extienda.

Detectar un nido de cucarachas a tiempo puede marcar la diferencia para evitar una infestación mayor dentro del hogar. Revisar zonas húmedas, identificar señales como excremento, malos olores o cápsulas de huevos y mantener una limpieza constante son medidas clave para prevenir su aparición. En casos severos, acudir con profesionales puede ser la mejor opción para proteger la salud y mantener la vivienda libre de plagas.