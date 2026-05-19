¿Sin consola? Estos lugares en CDMX te dejan jugar videojuegos y comer al mismo tiempo

Si te gustan los videojuegos, pero no tienes consola en casa o simplemente quieres pasar un rato divertido con amigos, familia o pareja, en la Ciudad de México hay varios lugares donde puedes jugar mientras disfrutas de comida, postres y bebidas.

Desde máquinas arcade hasta espacios con ambiente totalmente gamer, estos sitios son ideales para echar la reta, revivir clásicos como Mario Bros y disfrutar una tarde diferente.

Lugares para jugar videojuegos en CDMX

Si buscas un plan diferente en la Ciudad de México, estos lugares combinan videojuegos, comida y diversión en un ambiente pensado para gamers. Aquí te contamos cuáles puedes visitar.

Gamer Score

Este lugar es perfecto para quienes aman el mundo gamer, ya que puedes jugar algunos de tus títulos favoritos mientras disfrutas comida inspirada en personajes y videojuegos.

Además, cuenta con máquinas arcade para vivir la experiencia completa y suele tener promociones especiales para visitantes y cumpleaños, por lo que también es una buena opción para celebrar con amigos.

Ubicación: Av. Insurgentes Sur 1862, Florida, Álvaro Obregón, CDMX.

Taco Game

Si quieres disfrutar videojuegos en familia o con amigos mientras comes, este lugar puede ser una gran opción. Aquí puedes jugar, convivir y hasta ver partidos en un ambiente relajado y divertido.

En su menú encontrarás hamburguesas, sándwiches, molletes, burritos y postres como waffles y hot cakes, además de bebidas para acompañar la experiencia gamer.

Ubicación: Uxmal 161, Narvarte Poniente, Benito Juárez. Se encuentra a dos minutos de la estación del Metrobús Etiopía.

Friki Plaza

Otro de los lugares imperdibles para los amantes de los videojuegos y la cultura geek es Friki Plaza, donde además de encontrar espacios para jugar, también puedes comprar artículos relacionados con anime, manga, coleccionables y videojuegos.

Este sitio es uno de los favoritos para quienes disfrutan del ambiente otaku y gamer en el Centro Histórico de la CDMX.

Ubicación: Eje Central Lázaro Cárdenas 9, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Cuauhtémoc, CDMX.

Phoenix Arcade

Si lo tuyo son las máquinas arcade y los juegos clásicos, Phoenix Arcade es un lugar donde puedes pasar horas de diversión.

Aquí encontrarás juegos arcade, máquinas de baile y diferentes opciones que podrás disfrutar con amigos o familiares en un ambiente lleno de nostalgia gamer. Aunque este es únicamente para jugar.

Si te gustan los videojuegos y quieres salir de la rutina, estos lugares en CDMX pueden ser una excelente opción para convivir, comer y sacar tu lado gamer en un espacio lleno de diversión.