¿Cuándo es la temporada de luciérnagas 2026 en México? Recomendaciones antes de ir

Entre la enorme diversidad de insectos que hay en el mundo, uno destaca por su belleza: las luciérnagas, unos insectos voladores que se caracterizan por brillar. Si nunca has podido verlas, descubre cuándo es la temporada de luciérnagas 2026 en México.

¿Te has preguntado por qué un insecto desprende luz? Más que magia es un fenómeno natural llamado bioluminiscencia, es decir, la capacidad de algunos seres vivos de producir luz por medio de reacciones químicas de su cuerpo.

En el caso de las luciérnagas, se da por una reacción de sustancias como la luciferina, luciferasa y el oxígeno, que hacen que la parte inferior de su abdomen libere una luz fría y brillante, visible en la oscuridad.

Sin embargo, aunque para nosotros sea meramente estético, a las luciérnagas les ayuda a atraer pareja, comunicarse y defenderse de los depredadores.

Si nunca has visto uno de estos bichos en la ciudad, es porque necesitan condiciones específicas para sobrevivir. Estos se encuentran en algunas zonas boscosas del país, pero ojo, dependerá mucho de la temporada que puedas verlas.

El brillo de las luciérnagas no es magia, sino una reacción física Chat GPT

¿Se pueden ver luciérnagas todo el año?

Lamentablemente no es posible ver luciérnagas todo el año. Esto ocurre en un momento específico, principalmente ligado a su ciclo de vida y a las condiciones ambientales. Como dato curioso: las que vemos son luciérnagas adultas, etapa que dura de 1 a 4 semanas.

La mejor temporada para ver luciérnagas se asocia mucho con las lluvias, pues la humead contribuye a su desarrollo y reproducción.

¿Cuándo es la temporada de luciérnagas 2026? En México iniciará la segunda quincena de junio y se extenderá hasta los primeros días de agosto, aunque se espera que el pico máximo para su avistamiento sea el mes de julio.

Pero la hora en que las veas también importa, expertos señalan que el mejor momento es entre las 20:30 y las 23:00 horas.

La temporada de luciérnagas coincide con la temporada de lluvias Canva

¿En qué partes de México se pueden ver luciérnagas?

Tlaxcala se ha posicionado como el principal destino para ver luciérnagas, pues alberga varios santuarios especializados. Estos se concentran en el municipio de Nanacamilpa, que tiene bosques de oyamel y pino, ideales para estos insectos.

Sin embargo, no es el único lugar donde pueden verse; existen otros bosques del centro de México donde puedes ver luciérnagas. Entidades como Puebla, el Estado de México e Hidalgo, también cuentan con zonas boscosas con las condiciones para que vivan.

Eso sí, antes de pagar un tour para ver luciérnagas o lanzarte a la aventura, hay cosas que debes tomar en cuenta.

La primera es que no hay certeza de que veas luciérnagas el día que vayas, incluso si estás dentro de la temporada. El avistamiento depende de factores como el clima, la oscuridad, la temperatura y la hora del día.

Por ejemplo, mientras una lluvia ligera puede hacer que las luciérnagas salgan, una muy intensa o el frío excesivo, provocará lo contrario. De igual modo, si hay mucha luz e incluso luna llena, será menos probable que logres verlas.

Las luciérnagas suelen encontrarse en zonas boscosas Canva

Recomendaciones para ver luciérnagas en México

Busca un tour o guía certificado para ir a ver luciérnagas . Esto no solo es para mantenerte seguro y a salvo, sino para cuidar el ecosistema de las luciérnagas.

. Esto no solo es para mantenerte seguro y a salvo, sino para cuidar el ecosistema de las luciérnagas. Reserva con anticipación, pues cada año la demanda crece. Toma en cuenta que los días con más visitantes son los fines de semana y la temporada de vacaciones.

Sigue las indicaciones de tu guía y respeta el entorno. Esto va desde solo caminar por los senderos permitidos, hasta evitar usar repelentes o perfumes fuertes.

Evita el uso de flashes y linternas blancas, pues la contaminación lumínica evita que sea posible ver a las luciérnagas. De igual modo, es importante evitar los ruidos fuertes y vibraciones, pues alteran su comportamiento.

Por nada del mundo toques las luciérnagas, mucho menos intentes capturarlas.

Si amas la naturaleza, la temporada de luciérnagas es una oportunidad más para estar en contacto con ella y ser parte de este hermoso fenómeno. Toma nota de cuándo inicia y reserva tu visita.