Crece rechazo contra proyecto Perfect Day en Mahahual, Quintana Roo

El rechazo al proyecto Perfect Day de la empresa de cruceros Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, suma tres millones 857 mil 396 firmas en la plataforma Change.org.

La petición "Salvemos Mahahual — Detengamos el proyecto destructivo de Royal Caribbean", establece que este paradisiaco poblado al sur de Quintana Roo, "es uno de los últimos lugares donde la selva toca el mar, los arrecifes aún laten, y las tortugas marinas regresan cada año a desovar".

"Hoy, un proyecto gigantesco liderado por la multinacional Royal Caribbean, llamado 'Perfect Day México', amenaza la existencia misma de Mahahual, un pueblo costero del sureste de México, que bordea el segundo arrecife de coral más grande del mundo.

"Este proyecto contempla la construcción de un parque acuático de 90 hectáreas sobre una zona de manglar protegida, una barrera natural esencial para la vida marina, los equilibrios ecológicos… y nuestro futuro", establece.

Proyecto en Mahahaual desata indignación en redes sociales

El proyecto “Perfect Day” en Mahahual desató una tormenta de expresiones de indignación y una conversación masiva en redes sociales al alcanzar una cifra de más de 381 millones de impresiones.

Un análisis de Inteligencia Digital a través de DINAMIC —un software de evaluación cualitativa— identificó que el 91 por ciento de los usuarios rechaza el parque acuático de Royal Caribbean.

Según el balance, el 47 por ciento califica el proyecto como un "ecocidio", y denuncian riesgos críticos para los manglares, arrecifes y la fauna marina del Sistema Arrecifal Mesoamericano.

Los usuarios de redes sociales exigen con firmeza la preservación de Mahahual frente a lo que perciben como un modelo de turismo invasivo.

El 33 por ciento impulsa campañas activas bajo los hashtags #SalvemosMahahual y #NoAPerfectDay, con lo que se busca visibilizar el tema para ejercer presión directa sobre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con el fin de que no otorgue la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Un 11 por ciento cuestiona si la derrama económica llegará realmente a la comunidad local, y menciona antecedentes de corrupción y daños ambientales similares en México.

“En esta ocasión solo un 9 por ciento de la conversación es más mesurada, y propone transitar hacia modelos de turismo de baja intensidad y protección ambiental, por lo que sugieren reubicar el proyecto para fortalecer figuras de conservación en la zona”, explicó Augusto del Río, CEO de DINAMIC.

Detalló que la indignación digital se concentró principalmente en las siguientes plataformas:

TikTok: 53.10 por ciento

Facebook: 19.34 por ciento

Instagram: 19.13 por ciento

X (Twitter): 7.01 por ciento

YouTube: 2.42 por ciento.

“Nuestra tecnología va más allá de la escucha social tradicional: no sólo mide el volumen de la conversación, sino que identifica las narrativas dominantes y las señales emergentes que moldean la opinión pública”, agregó Augusto del Río.

Rechazan demanda de amparo contra proyecto en Mahahual

A finales del mes de abril, magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Quintana Roo, desecharon la demanda de amparo contra el proyecto "Perfect Day", revocando así la suspensión definitiva que frenaba las obras.

El argumento fue que Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano A.C (DMAS), presentó el juicio de manera extemporánea contra la modificación del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Mahahual, que permite a Royal Caribbean construir su parque acuático.

De esta forma, resolvieron un recurso de queja contra la admisión de la demanda de la organización ambientalista, dando la razón a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), del Gobierno de Quintana Roo.

Los magistrados argumentaron que DMAS, tenía un plazo de 15 días para solicitar el amparo contra la modificación del PDU y no de 30 días, porque las modificaciones de última hora fueron un simple acto de autoridad y no una reforma de ley.

Convocan a manifestación

Las organizaciones DMAS, Selvame MX, Salvemos Mahahual, Conexiones Climáticas, Cenotes Urbanos y Change.org, convocaron a una manifestación masiva en contra del proyecto Perfect Day frente a las oficinas centrales de la Semarnat en avenida Ejército Nacional número 223, colonia Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

La convocatoria es para el jueves 21 de mayo a las 9:00 de la mañana, "¡Lleva tus pancartas y tu energía para recordarles que Mahahual no se vende!".

"Recuerden que es una manifestación pacífica. ¡No toboganes, si a manglares", resalta la invitación.

vjcm