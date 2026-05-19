“No se va a aprobar el proyecto de Perfect Day, de Royal Caribbean”: Semarnat

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, anunció que no se va a aprobar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), del proyecto "Perfect Day" en Mahahual, Quintana Roo.

En un encuentro con medios de comunicación, después de presentar el Decálogo de los compromisos por una República Basura Cero, la encargada de la política ambiental del país, reveló que la empresa de cruceros Royal Caribbean estaba ya buscando desistirse de la MIA.

Me permito informarles que no se va a aprobar el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean, conste que se llevan la primicia, sabemos que la empresa está también buscando desistirse del propio proyecto, pero nosotros como Semarnat no lo vamos a aprobar", adelantó.

El rechazo oficial al proyecto "Perfect Day", llega después de un par de declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la "Mañanera del Pueblo", donde aseguró que no se iba a hacer nada en Mahahual que pusiera en riesgo el equilibrio ecológico de la zona.

De acuerdo con Greenpeace México, el parque acuático para cruceros pretendía recibir hasta 21 mil visitantes al día en una localidad de apenas tres mil habitantes.

Advirtió que los principales riesgos del proyecto era la deforestación de manglares protegidos, lo que provocaría la pérdida de hábitat para fauna protegida y una menor infiltración de agua al subsuelo.

Además, a esto se sumaba la erosión del suelo y la fragmentación de corredores biológicos entre selva y manglar.

🔴 #ÚltimoMomento | La secretaria de Medio Ambiente, @aliciabarcena anuncia «No se va a aprobar el proyecto «Perfect Day» de Royal Caribbean, en #Mahahual, Quintana Roo. #SomosMedioAmbiente pic.twitter.com/moZfcEEJFH — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) May 19, 2026

Redes rechazan proyecto Perfect Day

Por Ernesto Méndez

El rechazo al proyecto Perfect Day de la empresa de cruceros Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, suma tres millones 857 mil 396 firmas en la plataforma Change.org.

La petición "Salvemos Mahahual — Detengamos el proyecto destructivo de Royal Caribbean", establece que este paradisiaco poblado al sur de Quintana Roo, "es uno de los últimos lugares donde la selva toca el mar, los arrecifes aún laten, y las tortugas marinas regresan cada año a desovar".

Hoy, un proyecto gigantesco liderado por la multinacional Royal Caribbean, llamado 'Perfect Day México', amenaza la existencia misma de Mahahual, un pueblo costero del sureste de México, que bordea el segundo arrecife de coral más grande del mundo.

Este proyecto contempla la construcción de un parque acuático de 90 hectáreas sobre una zona de manglar protegida, una barrera natural esencial para la vida marina, los equilibrios ecológicos… y nuestro futuro", establece.

Califican proyecto como un ecocidio

El proyecto “Perfect Day” en Mahahual desató una tormenta de expresiones de indignación y una conversación masiva en redes sociales al alcanzar una cifra de más de 381 millones de impresiones.

Un análisis de Inteligencia Digital a través de DINAMIC —un software de evaluación cualitativa— identificó que el 91 por ciento de los usuarios rechaza el parque acuático de Royal Caribbean.

Según el balance, el 47 por ciento califica el proyecto como un "ecocidio", y denuncian riesgos críticos para los manglares, arrecifes y la fauna marina del Sistema Arrecifal Mesoamericano.

Los usuarios de redes sociales exigen con firmeza la preservación de Mahahual frente a lo que perciben como un modelo de turismo invasivo.

El 33 por ciento impulsa campañas activas bajo los hashtags #SalvemosMahahual y #NoAPerfectDay, con lo que se busca visibilizar el tema para ejercer presión directa sobre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con el fin de que no otorgue la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Un 11 por ciento cuestiona si la derrama económica llegará realmente a la comunidad local, y menciona antecedentes de corrupción y daños ambientales similares en México.

Augusto del Río, CEO de DINAMIC, explicó que “en esta ocasión solo un 9 por ciento de la conversación es más mesurada, y propone transitar hacia modelos de turismo de baja intensidad y protección ambiental, por lo que sugieren reubicar el proyecto para fortalecer figuras de conservación en la zona”.

Detalló que la indignación digital se concentró principalmente en las siguientes plataformas:

TikTok: 53.10 por ciento

Facebook: 19.34 por ciento

Instagram: 19.13 por ciento

X (Twitter): 7.01 por ciento

YouTube: 2.42 por ciento.

Nuestra tecnología va más allá de la escucha social tradicional: no sólo mide el volumen de la conversación, sino que identifica las narrativas dominantes y las señales emergentes que moldean la opinión pública”, agregó Augusto del Río.

A finales del mes de abril, magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Quintana Roo, desecharon la demanda de amparo contra el proyecto "Perfect Day", revocando así la suspensión definitiva que frenaba las obras.

jcp