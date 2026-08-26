¿Qué hago si ‘puse el cuerno’? Esto podrías hacer si le fuiste infiel a tu pareja

La infidelidad puede convertirse en uno de los momentos más complejos dentro de una relación, no solo por el hecho de haber roto un acuerdo, sino por las consecuencias emocionales que puede generar en ambas personas.

La psicoterapeuta Nilda Chiaraviglio ha reflexionado sobre este tema y explica que, antes de tomar decisiones, es importante comprender qué ocurrió a nivel personal y qué llevó a una persona a cruzar los límites establecidos dentro de su relación.

La psicoterapeuta ha reflexionado sobre este tema y explica que, antes de tomar decisiones, es importante comprender qué ocurrió a nivel personal y qué llevó a una persona a cruzar los límites establecidos dentro de su relación.

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¿Por qué una persona puede serle infiel a su pareja?

De acuerdo con la especialista, la persona con la que se comete la infidelidad no necesariamente representa el origen del problema. En algunos casos, esa tercera persona puede aparecer de manera circunstancial.

La infidelidad puede estar relacionada con una búsqueda personal. Quien engaña podría estar intentando recuperar una parte de su identidad, reencontrarse consigo mismo o experimentar nuevamente una sensación de vitalidad cuando percibe que su relación se ha vuelto asfixiante.

Esto no significa justificar la infidelidad, sino analizar qué estaba ocurriendo internamente antes de tomar esa decisión.

¿Qué se considera una infidelidad?

No todas las parejas establecen los mismos límites. Para algunas personas, una interacción o un “like” en redes sociales puede representar una falta de respeto, mientras que para otras la infidelidad implica necesariamente un encuentro sexual.

Por ello, uno de los puntos centrales está en los acuerdos que cada pareja establece. El conflicto aparece cuando una persona rompe los límites que ambos habían aceptado, en lugar de asumir que la otra parte piensa exactamente igual.

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¿La infidelidad es culpa de la persona engañada?

Nilda Chiaraviglio destaca que la responsabilidad por una infidelidad corresponde a quien toma la decisión de cruzar los límites establecidos.

Las carencias, problemas o dificultades que pueda tener una relación no convierten a la persona engañada en responsable de la decisión de su pareja.

La infidelidad puede estar relacionada con aspectos internos de quien la comete, como dificultades para establecer límites, necesidades de validación o conflictos personales que no han sido resueltos.

¿Conviene decirle a la pareja que hubo una infidelidad?

Una de las preguntas más difíciles después de engañar a la pareja es si se debe contar lo ocurrido o guardar silencio.

Antes de tomar una decisión, es importante considerar los acuerdos que existían dentro de la relación y la manera en que cada persona entiende la honestidad, la exclusividad y la confianza.

Si la pareja había establecido un acuerdo de exclusividad y este fue quebrantado, ocultarlo también puede tener consecuencias sobre la relación, especialmente si posteriormente la verdad sale a la luz.

¿Por qué los acuerdos de exclusividad pueden generar conflictos?

Durante su reflexión, Chiaraviglio cuestionó la manera en que algunas parejas establecen acuerdos relacionados con el sexo y la exclusividad como condiciones absolutas de la relación.

La especialista planteó que imponer determinadas condiciones no garantiza que estas se cumplan y cuestionó si los acuerdos deben establecerse únicamente como una obligación o si deben construirse mediante decisiones compartidas.

En ese sentido, señaló que algunos conflictos aparecen precisamente cuando las personas intentan imponer determinadas reglas sobre el comportamiento de la otra persona.

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¿Se puede recuperar la confianza después de una infidelidad?

La traición puede afectar profundamente a una pareja porque no solo modifica el presente, sino también la manera en que una persona interpreta el pasado y piensa en el futuro que había construido junto a su pareja.

Sin embargo, Chiaraviglio sostiene que el perdón puede ser posible cuando existe una comprensión de lo ocurrido y ambas personas están dispuestas a reconstruir la confianza desde la verdad y el reconocimiento de las responsabilidades individuales.

Perdonar tampoco significa necesariamente olvidar. Son procesos diferentes y cada persona puede vivirlos de manera distinta.

¿Qué hacer después de haber sido infiel?

Más allá de decidir inmediatamente si continuar o terminar la relación, el primer paso consiste en asumir la responsabilidad por las propias acciones y reflexionar sobre las razones que llevaron a cometer la infidelidad.

También es importante revisar los acuerdos que existían en la pareja, reconocer los límites que fueron vulnerados y determinar si existe disposición de ambas partes para reconstruir la relación.

La infidelidad no tiene una única explicación ni una solución universal. Cada pareja deberá decidir qué hacer a partir de su historia, sus acuerdos y, sobre todo, de la voluntad de ambas personas para enfrentar lo ocurrido con honestidad.