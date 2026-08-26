La historia detrás de los zapatos Tabi: ¿Pie de pezuña o genialidad de la moda?

¿Has visto unos zapatos en forma de pezuña que invadieron las redes sociales? Esta moda se convirtió en tendencia en 2026 y tiene un nombre: zapatos Tabi. Te contamos quién los diseñó y por qué se popularizaron de esta manera.

Pocos calzados en la historia de la moda han logrado polarizar tanto a la crítica y al público general como estos icónicos zapatos. Caracterizados por su silueta con la punta dividida que separa el dedo gordo del resto del pie, este diseño no deja espacio para la neutralidad: o se le considera un hito de la vanguardia contemporánea o se le observa con desconcierto.

Sin embargo, detrás de su controvertida estética se esconde una historia de mestizaje cultural, funcionalidad ancestral e ingenio. Su transición desde los calcetines de trabajo en el Japón feudal hasta las pasarelas de la alta costura parisina representa uno de los fenómenos más fascinantes de la moda global.

Zapatos Tabi Etsy

¿Cuál es el origen de los zapatos Tabi?

La silueta que hoy asociamos con los zapatos Tabi tiene su origen en el Japón del siglo XV, durante el periodo Muromachi. Originalmente, la palabra tabi (足袋) se refería exclusivamente a un calcetín de algodón dividido en el dedo pulgar para permitir el agarre cómodo de las correas de las sandalias tradicionales Geta o Zōri.

En la sociedad feudal, el color del tabi indicaba el estatus social: el pueblo vestía tonos azul oscuro, mientras que los samuráis usaban colores específicos y las élites reservaban el blanco para eventos ceremoniales.

A principios del siglo XX, con la llegada de la vulcanización del caucho a Japón, la familia Ishibashi (fundadores de la corporación Bridgestone) transformó el calcetín blando en el Jikatabi (地下足袋) o "tabi de contacto directo con la tierra".

Esta bota de trabajo, dotada de una suela de goma resistente, fue adoptada por carpinteros, agricultores, jardineros y trabajadores de la construcción gracias a su flexibilidad y la firmeza táctil que brindaba al andar.

Zapatos Tabi Maison Margiela

Los tabis y la alta costura con Margiela

El diseñador belga Martin Margiela, figura fundamental del colectivo Los Seis de Amberes y fundador de la firma Maison Martin Margiela, buscaba crear un calzado radical que desafiara los cánones tradicionales del zapato femenino de lujo.

Inspirado por un viaje a Japón donde observó el uso cotidiano del Jikatabi, Margiela decidió adaptar la icónica hendidura a un botín de piel de becerro montado sobre un tacón cilíndrico de madera.

Durante su primer desfile en el Café de la Gare de París en otoño de 1988, Margiela implementó un truco de escenografía que pasó a la historia de la moda: impregnó las suelas de los botines Tabi con pintura roja fresca.

A medida que las modelos caminaban sobre una pasarela cubierta con tela blanca, iban dejando una huella similar a la de una pezuña sangrienta.

¿Cómo funciona la mecánica de los zapatos Tabi?

Desde la óptica del diseño industrial y la podología, separar el primer dedo del resto del pie, como lo hacen los zapatos Tabi, ofrece ventajas ergonómicas. Por ejemplo, se incrementa la capacidad de agarre y se distribuye de forma más uniforme el peso corporal en el arco del pie.

Replica la marcha descalza, fomentando una postura más erguida y reduciendo la tensión muscular en los tobillos durante largas jornadas.

Sin embargo, pese a sus bondades anatómicas, la reacción del gran público ante un zapato Tabi suele oscilar entre la fascinación absoluta y la repulsión. En la teoría de la moda, este fenómeno se conoce como ugly chic (lo feo como estándar de sofisticación).

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¿Por qué los Tabi se volvieron tan populares?

Aunque los zapatos Tabi se mantuvieron durante casi tres décadas como una joya de nicho de la moda, en los últimos años, han experimentado una explosión de popularidad global sin precedentes.

Gracias a TikTok e Instagram, la conversación sobre este modelo salió de los círculos especializados, acumulando decenas de millones de vistas y elevando las búsquedas en Google sobre los “zapatos pezuña”.

Además, durante la dirección creativa de John Galliano en Maison Margiela, el catálogo del Tabi se expandió enormemente para adaptarse a todos los estilos y géneros, desde un calzado tipo ballerina hasta mocasines y colaboraciones con streetwear (como Reebok).

Además de influencers de moda, las celebridades de la cultura pop integraron sus Tabi en los estilos fotografiados por paparazzis y alfombras rojas. Se ha visto a Pedro Pascal, Michael B. Jordan, Zendaya o Dua Lipa con su respectivo calzado Margiela.

Los zapatos Tabi han demostrado que no son una moda pasajera, sino un pilar de la historia del diseño contemporáneo. Su permanencia durante más de tres décadas confirma que el arte, la funcionalidad y la audacia estilística pueden convivir en una misma pisada.