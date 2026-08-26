¿Tu casa parece más pequeña de lo que es? Estos errores de orden podrían ser la razón

Conseguir que una vivienda se sienta amplia no siempre depende de tener muchos metros cuadrados. La forma en que se distribuyen los muebles, se organizan las pertenencias y se aprovechan los espacios puede cambiar por completo la percepción de una habitación.

Expertas en organización y diseño coinciden en que algunas prácticas que parecen útiles para mantener el orden pueden terminar provocando el efecto contrario: hacer que el hogar luzca saturado y más reducido.

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¿Organizar cada cosa al detalle puede ser un problema?

Audra George, fundadora de The Organizer Chicks, señala que llevar la clasificación de los objetos a un nivel excesivamente minucioso puede complicar la funcionalidad de la vivienda.

Cuando cada pertenencia necesita un espacio específico o se utilizan demasiados elementos para organizarla, se pueden ocupar zonas que podrían aprovecharse para otras necesidades.

Por ello, el objetivo no debería ser únicamente conseguir que todo esté clasificado, sino encontrar un sistema práctico que facilite el día a día.

Se recomienda evitar llenar la vivienda con muebles que tengan como único propósito almacenar objetos.

Aunque contar con espacio de almacenamiento puede ser útil, colocar demasiados muebles puede generar una sensación de saturación visual. Una alternativa consiste en conservar únicamente las piezas necesarias y dejar algunas paredes y zonas libres.

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¿Aprovechar las paredes siempre es una buena idea?

Utilizar el espacio vertical puede ser una solución para almacenar sin ocupar demasiado espacio del suelo. Sin embargo, abusar de esta estrategia también puede jugar en contra.

Cubrir las paredes con demasiadas estanterías, repisas o armarios puede hacer que el espacio se perciba más cerrado y pequeño.

La clave está en aprovechar la altura de manera estratégica, sin convertir cada pared en una zona de almacenamiento.

La idea es encontrar un equilibrio: dejar a la vista únicamente los objetos que realmente se utilizan y evitar acumular artículos que no tienen una función cotidiana.

¿La regla de “entra uno, sale uno” funciona para todos?

Sofia Martinez, directora ejecutiva de Sparkly Maid Austin, cuestiona que la conocida regla de “entra uno, sale uno” sea suficiente cuando una casa ya acumula demasiadas pertenencias.

En estos casos, sustituir un objeto por otro no necesariamente resuelve el problema. La especialista recomienda realizar una depuración más profunda y retirar una mayor cantidad de cosas que ya no son necesarias.

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¿Conviene comprar cajas antes de ordenar?

Este es otro error frecuente. Ryan Eisland, cofundadora de Home+Sort aconseja no comenzar comprando cajas, cestas o contenedores.

Antes de adquirir cualquier organizador, lo recomendable es revisar las pertenencias y decidir qué vale la pena conservar.

Una vez realizada esa selección, será más sencillo identificar qué tipo y cantidad de almacenamiento realmente se necesita. De esta manera, se evitan compras innecesarias que podrían terminar ocupando todavía más espacio.

¿Cuál es la clave para que una casa se vea más amplia?

Las especialistas coinciden en que menos puede ser más cuando se trata de organización y diseño. No se trata de eliminar todo lo que hay en casa, sino de conservar aquello que realmente cumple una función y distribuirlo de manera práctica.

Reducir la saturación visual, evitar muebles innecesarios y organizar después de seleccionar las pertenencias puede ayudar a conseguir espacios que se sientan más despejados, funcionales y amplios.