¿El amor todo lo puede? Esta es la verdad detrás de una de las frases más repetidas

En el podcast de Marco Antonio Regil, la psicoterapeuta, conferencista y autora de origen argentino, especializada en relaciones de pareja, sexualidad y diversidad sexual, Nilda Chiaraviglio, abordó el tema del amor y reflexionó sobre una de las creencias más comunes: que el amor puede soportarlo todo.

Durante la conversación, la especialista planteó una diferencia importante entre el amor como concepto y el acto de amar.

El amor no existe, lo que existe es el amar”, señaló.

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¿El amor puede solucionar cualquier problema?

Marco Antonio Regil retomó la idea de que “el amor lo puede todo” y explicó que muchas personas consideran que, si existe amor dentro de una relación, cualquier problema puede solucionarse.

Por ahí dicen: el amor lo puede todo. Si tú te casas o decides estar con alguien y hay problemas, pero si se aman, el amor lo puede todo. Tú no te preocupes, las cosas se van a arreglar mientras haya amor”, comentó.

Ante esta postura, Nilda explicó que podría coincidir con la idea solo en una parte, pues considera que el amor es una construcción universal, pero que una idea por sí misma no transforma la vida de las personas.

Yo podría coincidir en una parte. El amor es una idea, una idea universal, y el amor, lo único que sana en el ser humano, es precisamente el amor. Pero cuando planteamos el amor como idea universal, lo que nos pasa es que es una idea y la idea no hace la vida”, explicó.

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¿Qué significa realmente amar?

La especialista señaló que lo que transforma la vida no son únicamente las ideas, sino las conductas y la manera en que las personas llevan el amor a sus acciones cotidianas.

Lo que hace la vida es la conducta. El ser humano es biológicamente amoroso, porque esto se demostró; el maestro Maturana lo demostró muy científicamente. Entonces, cuando amamos como conducta, no como idea o rollo, entonces eso sí, ese amor todo lo puede”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que esto depende de hacia dónde esté dirigido ese amor, especialmente cuando se relaciona con la creencia de que las parejas deben amarse de manera incondicional.

¿El amor entre adultos es realmente incondicional?

Nilda cuestionó la idea de que el amor de pareja deba mantenerse sin importar las circunstancias y advirtió que confundir el amor con la obligación de permanecer en una relación puede generar situaciones dañinas.

Solo si está dirigido, porque esa creencia se cruza con otra que dice algo así como el amor incondicional, y eso sí que no existe”, sostuvo.

Para explicar su punto, planteó el caso de una pareja que inicialmente construye una relación estable y una familia, pero que posteriormente enfrenta una situación grave relacionada con una adicción.

A ver, tú te casas con la persona que elegiste y hacen una gran pareja y una gran familia, todo lo que quieras, y resulta que de pronto no puedes manejar sus emociones por alguna cosa trágica y se convierte en alcohólica. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar ahí?”, cuestionó.

La especialista también planteó otros escenarios, como una persona que acude al casino todos los días, acaba con las tarjetas de crédito o desarrolla cualquier otro tipo de adicción, ya sea a drogas legales o ilegales.

¿Cuánto tiempo te vas a quedar ahí?”, volvió a cuestionar.

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¿El amor de pareja siempre tiene límites?

Finalmente, Nilda sostuvo que el amor entre adultos tiene condiciones y que estas pueden variar dependiendo de cada relación y de las circunstancias que enfrente la pareja.

El amor entre adultos es condicional, siempre tiene condiciones, distintas condiciones dependiendo de quién, pero siempre es condicional. Y si tú mezclas el ‘el amor lo puede todo’ con que debemos amarnos incondicionalmente, es una bomba”, concluyó.

La conversación entre Marco Antonio Regil y Nilda dejó una reflexión sobre la manera en que entendemos el amor dentro de las relaciones de pareja. Más allá de creer que amar significa soportarlo todo, la especialista destacó la importancia de observar las acciones, los límites y las condiciones que cada persona establece para cuidar su bienestar.