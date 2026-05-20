Las abejas cumplen una función importante para la vida en el planeta, aunque muchas veces pasen desapercibidas.

Gracias a su trabajo de polinización, miles de plantas pueden reproducirse y producir alimentos que forman parte de la dieta diaria de millones de personas. Sin embargo, especialistas llevan años alertando sobre la disminución de sus poblaciones y las consecuencias que esto podría traer para la biodiversidad, la agricultura y el equilibrio de los ecosistemas.

Aunque suele relacionarse a las abejas únicamente con la producción de miel, su papel dentro de la naturaleza va mucho más allá. Son consideradas uno de los principales polinizadores del mundo y participan directamente en la reproducción de flores, árboles, frutas y verduras.

Día Mundial de las Abejas: ¿Qué pasaría si estos insectos se extinguen? Canva

¿Por qué son tan importantes las abejas para la tierra?

Cada vez que una abeja se posa sobre una flor para recolectar néctar, también transporta polen hacia otras plantas. Ese proceso permite que muchas especies vegetales puedan reproducirse y completar su ciclo natural.

Sin esta labor de polinización, gran parte de los cultivos que consumimos todos los días tendrían problemas para crecer o producir frutos. Entre los alimentos que dependen en buena medida de las abejas están las manzanas, almendras, cerezas, peras, melocotones, melones y diversos frutos rojos.

También influyen en la producción de semillas y verduras que forman parte de la alimentación cotidiana en millones de hogares. Especialistas estiman que alrededor del 60% de la polinización mundial depende de estos insectos.

La desaparición de las abejas tendría un impacto directo sobre la disponibilidad de alimentos y también sobre su precio.

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¿Cómo sería el planeta Tierra sin abejas?

Los expertos coinciden en que la desaparición de las abejas no provocaría un colapso instantáneo, pero sí una serie de efectos que comenzarían a sentirse poco a poco. El primer cambio sería visible en la agricultura.

Con menos polinizadores naturales, muchos cultivos empezarían a producir menos alimentos.

Esto provocaría escasez de ciertos productos y un aumento considerable en sus costos. Frutas, semillas y verduras podrían convertirse en productos mucho más caros o difíciles de conseguir, especialmente en regiones con menos recursos. Además, la alimentación también cambiaría.

Sin abejas, la variedad de alimentos disponibles disminuiría y muchas dietas dependerían cada vez más de productos procesados o cultivos que no necesitan polinización animal. Los especialistas advierten que esto afectaría no solo la diversidad alimentaria, sino también la calidad nutricional de millones de personas.

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El impacto también alcanzaría a los ecosistemas

Las abejas no solo ayudan a producir comida para el ser humano. También sostienen cadenas alimenticias completas dentro de la naturaleza. Muchas plantas dependen directamente de la polinización para sobrevivir.

Si esas especies comienzan a desaparecer, otros animales que se alimentan de ellas o utilizan esos espacios como refugio también resultarían afectados. Por eso, la reducción de las poblaciones de abejas puede generar un efecto dominó dentro de distintos ecosistemas. Menos flores significan menos alimento para otros polinizadores y menos recursos naturales para múltiples especies. Con el paso del tiempo, la biodiversidad comenzaría a disminuir.

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¿Qué hacer para evitar la extinción de las abejas?

Algunos sectores agrícolas ya estudian formas de reemplazar parte del trabajo de las abejas mediante métodos artificiales.

Entre las opciones que se han explorado está la polinización manual o incluso el uso de drones diseñados para transportar polen entre plantas. Sin embargo, estas alternativas todavía son costosas y difíciles de implementar a gran escala.

Además, pequeños productores agrícolas tendrían muchas más dificultades para acceder a esa tecnología. El trabajo natural de las abejas representa actualmente miles de millones de dólares para la agricultura mundial.

Si ese proceso tuviera que sustituirse artificialmente, buena parte del costo terminaría reflejándose en el precio final de los alimentos.